13 человек погибли при взрыве в сирийском городе Телль-Абъяд

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Министерство обороны Турции обвинило в организации взрыва Отряды народной самообороны сирийских курдов

В результате взрыва в сирийском городе Телль-Абъяд, расположенном рядом с турецкой границей, погибли по меньшей мере 13 человек, сообщают турецкие власти. Более 20 человек ранены.

Как сообщается, бомба была заложена в автомобиль.

В октябре турецкие войска вместе с поддерживаемыми Турцией сирийскими отрядами взяли под свой контроль Телль-Абъяд и другие приграничные сирийские города, заставив уйти из них отряды курдов.

Это произошло после того, как США вывели из этих районов своих военных, служивших прикрытием для курдов - союзников Вашингтона в борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в России).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По данным турецкий военных, погибли по меньшей мере 13 человек

Среди погибших в субботу - выступавшие на стороне Турции ополченцы и мирные жители, сообщает базирующаяся с Великобритании Сирийская группа мониторинга соблюдения прав человека.

По данным правозащитников, ранены более 30 человек.

Министерство обороны Турции обвинило в организации взрыва Отряды народной самообороны сирийских курдов (YPG). Пока что никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Взрыв прогремел рядом с рынком и заправочной станцией

Турецкая армия вошла в приграничные районы на севере Сирии сразу после вывода оттуда американских военных. Турция намерена поддерживать там зону безопасности и выдавить из этих районов курдские отряды.

Турция заявляет, что YPG - это военизированное ответвление запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, борющейся за создание курдской автономии в Турции.

Турецкие войска установили на севере Сирии 120-километровую зону безопасности между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном.

В пятницу турецкие и российские военные провели первое совместное патрулирование согласно договоренности между двумя странами.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Патруль у города Телль-Абъяд сирийских бойцов, выступающих на стороне Турции

Как сообщает агентство Рейтер, турецкие бронетранспортеры в пятницу пересекли сирийскую границу, чтобы присоединиться к российским патрулям, и вернулись в Турцию спустя четыре часа.

Анкара и Москва договорились оттеснить курдские отряды от границы на глубину по меньшей мере 30 км.

Десятки тысяч человек покинули свои дома в октябре в городах Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн, когда турецкие военные начали операцию на севере Сирии.