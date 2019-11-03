Трамп посетил турнир UFC в Нью-Йорке. Его встретили аплодисментами и свистом

Media playback is unsupported on your device Реакция зрителей на появление Трампа была очень шумной

Президент США Дональд Трамп в субботу посетил чемпионат по борьбе UFC в Нью-Йорке. Его встретили аплодисментами и возгласами неодобрения.

Президент наблюдал турниром по смешанным единоборствам в сопровождении членов руководства Республиканской партии и двух своих сыновей, Дональда-младшего и Эрика.

Небольшая демонстрация против Трампа проходила у входа в центр Мэдисон-сквер-гарден, где проводится чемпионат.

Несколько дней назад президента освистали на матче по бейсболу в Вашингтоне.

Когда Трампа показали на большом экране, зрители стали скандировать кричалку Lock him up ("Посадить его"). Это иронический повтор призывов, которые раньше выкрикивали сторонники Трампа, требуя тюремного срока для Хиллари Клинтон.

Однако в субботу президента ожидал смешанный прием - раздавались как аплодисменты, так и неодобрительные возгласы.

В толпе были замечены также плакаты с надписями "Уберите Трампа" и "Импичмент Трампу".

На этой неделе Конгресс США принял резолюцию о начале процедуры официального импичмента президента Дональда Трампа. Оппоненты Трампа полагают, что президент в нарушение закона шантажировал лидера другого государства (в данном случае, Украины), чтобы дискредитировать своего наиболее вероятного соперника на будущих выборах 2020 года - бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена.

Видеозаписи с турнира по смешанным единоборствам быстро распространились в социальных сетях. После этого старший сын президента написал в "Твиттере", что подавляющее большинство зрителей были рады появлению президента и что глава компании UFC Дана Уайт, старый друг президент назвал происходящее "самым будоражащим появлением, которое он видел за 25 лет".

Спортивная организация UFC (Ultimate Fighting Championship) с 1993 года организует чемпионаты по смешанным единоборствам.

Сейчас она имеет миллионы поклонников по всему миру, а чемпионы Конор МакГрегор и Ронда Раузи имеют статус суперзвезд.

Дональд Трамп посещал чемпионаты UFC много лет назад, когда этот вид спорта игнорировался большинством стадионов и СМИ.

"Я никогда не скажу ничего негативного о Дональде Трампе, потому что он был с нами тогда, когда с нами никого не было", - заявил Дана Уайт.

В 2016 году Уайт выступил на съезде Республиканской партии с речью в поддержку президентской кампании Дональда Трампа.