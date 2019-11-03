Airbnb запретила сдавать жилые дома для вечеринок после убийства пяти человек
Компания Airbnb запретила сдавать жилые дома для проведения вечеринок, после того как на прошлой неделе в арендованном доме в Калифорнии были убиты пять человек.
Глава компании Брайан Чески сообщил в "Твиттере", что Airbnb примет меры по предотвращению вечеринок, не разрешенных хозяевами домов.
31 октябр в доме, который был арендован в городе Оринда близ Сан-Франциско, в результате стрельбы погибли три человека, еще двое умерли позже в больнице от полученных ранений.
Дом был снят якобы для небольшой группы гостей, а затем в "Инстаграме" его стали рекламировать как место проведения вечеринки по случаю Хэллоуина. Это привлекло в дом более 100 человек. Хозяин дома не давал разрешения на проведение вечеринки.
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Все погибшие были моложе 30 лет. К субботе полиции не удалось арестовать или опознать подозреваемых. В доме было обнаружено два пистолета.
Глава Airbnb сообщил, что компания будет тщательнее проверять бронирования домов с высоким уровнем риска. Airbnb, которая планирует в 2022 году произвести публичный выпуск своих акций, намерена, по словам Черски, привлекать к суду тех, кто нарушает ее правила.
Реагируя на очередное массовое убийство, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал конгресс ужесточить законы об оружии.
"Известие о гибели этих людей пройдет почти незамеченным в новостях сегодня, - заявил он. - Вот как притупились наши эмоции".
"То, что произошло в четверг ночью в Оринде, ужасно. Я выражаю соболезнования близким погибших и соседям, которых коснулась эта трагедия. Мы сделаем всё, чтобы поддержать их", - заявил глава компании Airbnb.