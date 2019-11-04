Разоблачитель Трампа готов ответить конгрессменам-республиканцам письменно

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Информатор, чья жалоба на то, что президент США Дональд Трамп во время его телефонного разговора с Владимиром Зеленским оказывал давление на президента Украины, стала причиной скандала и дала ход расследованию в конгрессе, предложил ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев в письменной форме.

Согласно New York Times, адвокаты информатора считают, что этот шаг поможет предотвратить дальнейшие нападки со стороны республиканцев и продемонстрирует, что их клиент не пытался сыграть на руку демократам, затеявшим процесс импичмента президента.

Известно, что информатор - сотрудник ЦРУ, однако его личность строго засекречена в целях безопасности.

По словам адвокатов, он готов писать свои ответы под присягой, однако оставляет за собой право не отвечать на вопросы, способные хотя бы косвенно его идентифицировать.

Однако республиканцы в лице конгрессмена Джима Джордана, одного из ярых защитников президента Трампа, отвергли это предложение, заявив, что формат письменных ответов лишает конгрессменов возможности перекрестного допроса и изучения всех фактов дела.

Республиканцы настаивают, что сотрудник ЦРУ, ставший причиной столь крупного политического скандала, должен дать объяснения в ходе открытых слушаний.

Газета Guardian пишет, что в минувшую субботу в открытый доступ были выложены сотни страниц доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, из которых стало известно, что бывший главный политтехнолог Трампа Пол Манафорт в 2016 году насаждал идею о том, что за взломом серверов Национального комитета Демократической партии незадолго до выборов стояла не Россия, а Украина.

В результате утечки электронной корреспонденции в июле 2016 года на сайт WikiLeaks попали конфиденциальные письма высокопоставленных членов Демократической партии, которые сразу заявили, что это, скорее всего, было сделано российскими хакерами в интересах Дональда Трампа.

Вывод о том, что Пол Манафорт, который сейчас отбывает наказание за финансовые преступления, активно проталкивал идею причастности к этому Украины, можно сделать, пишет издание, на основании опубликованных содержаний бесед Мюллера с сотрудниками ФБР, людьми из окружения Трампа и, в частности, с бывшим личным юристом президента Майклом Коэном.

Новые подробности, связанные с Украиной, представляют в данный момент особенный интерес, считает Guardian, так как именно давление на эту страну стало поводом для начала процедуры импичмента Дональда Трампа, инициированного демократами в конгрессе США.

Кого имел в виду Путин?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Владимир Путин на пресс-конференции в ходе официального визита в Венгрию

Израильское издание Haaretz пишет, что сирийские евреи стали частью российской дипломатии на Ближнем Востоке.

В ходе официального визита Владимира Путина в Венгрию российский лидер сказал, что Россия помогает всем религиозным конфессиям, оказавшимся в бедственном положении во многих странах мира.

В частности, он упомянул евреев в Сирии, которым Москва оказывает всестороннюю поддержку.

Судя по всему, считает издание, упоминание о сирийских евреях должно успокоить американское еврейское лобби, что, в свою очередь, может предотвратить возвращение в Сирию американских войск.

Однако, как пишут некоторые другие израильские СМИ, слова Путина прозвучали весьма странно, если учесть, что в Сирии почти не осталось евреев и нет официальной общины.

По последним данным, до начала гражданской войны сирийских евреев насчитывалось всего 50 человек, сейчас в стране остаются 18.

"Бавария" уволила главного тренера

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ковач выступал за сборную Хорватии и принял участие в трёх чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы

Нико Ковач уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария" после того, как его подопечные уступили франкфуртскому "Айнтрахту" со счетом 1:5. Это самый разгромный счет для клуба за последние 10 лет, пишет Deutsche Welle.

Ковач возглавляет "Баварию" с июля 2018 года, и под его руководством клуб выиграл чемпионат 2018-го, Кубок и суперкубок Германии.

По иронии в "Баварию" он перешел из "Айнтрахта". Временно исполнять обязанности главного тренера будет помощник Ковача Ханс Флик.

40-я годовщина захвата американского посольства в Тегеране

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исламская революция 1979 года свергла шаха, который был вынужден покинуть страну и умер в изгнании в Каире в следующем году

Вскоре после исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни несколько сот радикально настроенных иранских студентов ворвались в здание американского посольства в Тегеране и захватили в заложники несколько десятков его сотрудников.

Студенты требовали от США выдать им свергнутого в 1979 году шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, уехавшего в Нью-Йорк на лечение. США выдать шаха отказались, но и военную операцию проводить не стали, ограничившись введением экономических санкций против Ирана.

Кризис затянулся на 444 дня - последних заложников освободили только в 1981 году. Неспособность разрешить конфликт отрицательно сказалась на рейтинге президента-демократа Джимми Картера, который в итоге проиграл следующие выборы республиканцу Рональду Рейгану. Иран согласился отпустить американских заложников в тот же день, когда Рейган произносил инаугурационную речь.

В Москве убит глава Центра противодействия экстремизму по Ингушетии

Правообладатель иллюстрации RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS Image caption В начале 2019 года на Ибрагима Эльджаркиева уже совершали нападение, тогда его машину обстреляли

В субботу в Москве были убиты начальник Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. По данным "Ведомостей", Следственный комитет сообщает о серьезном прогрессе в расследовании этого преступления.

Известно, что убийца произвел не менее 10 выстрелов и скрылся на автомобиле. Полиция объявила план "Перехват". Видеозапись камер наблюдения, запечатлевшая момент нападения, почти сразу появилась в соцсетях.

Ибрагим Эльджаркиев возглавил Центр "Э" в декабре 2017 года. Его предшественник Тимур Хамхоев был приговорен к 7 годам колонии общего режима за практиковавшиеся в ингушском ЦПЭ пытки.

Дрезден готов к "нацистской чрезвычайной ситуации"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Антиисламское движение ПЕГИДА зародилось в Дрездене

Муниципальный совет Дрездена в восточной Германии посчитал, что в городе остро назрела проблема с ультраправым движением, и одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации".

По сути это означает, что власти города видят угрозу открытому демократическому обществу. Дрезден давно считается своеобразным оплотом ультраправых сил, именно здесь появилось антиисламское движение ПЕГИДА.

Авторы резолюции считают, что правые экстремисты становятся все активнее, и призвали дрезденцев защитить представителей национальных меньшинств от произвола правых.

Однако некоторые умеренные политики не поддержали резолюцию из-за ее, по их мнению, чрезмерно радикального названия.

Хэмилтон - чемпион

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Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон по итогам Гран-при США в шестой раз в карьере стал чемпионом "Формулы-1". Хэмилтон по количеству титулов превзошел легендарного аргентинца Хуана Мануэля Фанхио. Теперь британец уступает лишь семикратному чемпиону немцу Михаэлю Шумахеру.

Как слетать на Марс и не тронуться рассудком?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нидерландский астронавт Европейского космического агентства Андре Койперс и его коллега из НАСА Майкл Фоул завтракают на борту МКС

Корреспондент Би-би-си Келли Оукс изучила вопрос, как полеты в космос отражаются на психическом состоянии человека.

В 1973 году, после примерно шестинедельного пребывания на орбите, астронавты американской орбитальной станции "Скайлэб" устроили настоящую забастовку. Они остановили работу и отказались выходить на связь с центром управления полетом, после того как на их запрос составить более щадящий график Земля ответила отказом.

Это было одно из первых доказательств того, что в продолжительных космических полетах человек сталкивается с серьезными психологическими проблемами. Именно это может стать главной угрозой экспедиции на Марс, которая рано или поздно состоится и в силу объективных причин будет весьма продолжительной.

"Темные начала" - самая ожидаемая премьера

Image caption Главная героиня сериала - 13-летняя Лира

В ноябре вышел самый дорогой сериал Би-би-си "Темные начала". Это новая экранизация трилогии британского писателя Филипа Пулмана о параллельных мирах, силе научных открытий и загадочной Пыли.

Может показаться, что этот пропитанный магией и полный спецэффектов сериал максимально далек от реальности. Но в 2019 году "Темные начала" - не просто рассказ о приключениях храброй 12-летней девочки в мире говорящих животных и волшебных безделушек. Это история про место женщины в мужском мире, история о роли церкви в обществе, о конфликте отцов и детей и даже немножко - о Грете Тунберг.

Наш корреспондент Ольга Просвирова пишет, почему "Темные начала" - самая ожидаемая премьера осени.

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"...Врачи просто ничего не могли поделать. В кромешной тьме, нарушаемой только лучами пары фонариков и зыбким светом экранов смартфонов, медицинские работники беспомощно смотрели, как пациент умирал у них на глазах".

Читайте материал корреспондента Би-би-си Ричарда Грея о том, к каким катастрофам приводит систематическое и длительное погружение во мрак.

Дайджест подготовила Анастасия Успенская