Глава McDonald's уволен за интимные отношения с подчиненной

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Генеральный директор компании McDonald's Стив Истербрук уволен из-за романа с одной из сотрудниц.

Компания подчеркивает, что хотя их интимные отношения были основаны на взаимном согласии, Истербук нарушил правила поведения сотрудников компании и тем самым продемонстрировал неспособность принимать обдуманные решения.

Сам Истербрук отправил имейл всем сотрудникам McDonald's, в котором подтвердил факт своих отношений с подчиненной и назвал это ошибкой.

"Учитывая моральные ценности компании, я согласен с советом директоров, что мне пришло время уйти", - написал он.

52-летний Стив Истербрук разведен. Он начал работать менеджером McDonald's в Лондоне в 1993 году и постепенно продвигался по службе.

В 2011 году он временно покинул McDonald's и возглавил сначала сеть ресторанов Pizza Express, а затем азиатскую сеть Wagamama, после чего вернулся в McDonald's.

В 2015 году он стал генеральным директором компании и с тех пор ввел немало изменений, как в меню, так и в интерьере закусочных McDonald's. За то время, что он возглавлял компанию, курс ее акций удвоился.

Решение об увольнении Истербрука было принято в минувшую пятницу. Правила поведения для сотрудников McDonald's запрещают интимные отношения с подчиненными.

Стив Истербрук подвергался критике из-за размера его зарплаты - в 2018 году он получил 15,9 млн долларов, что в 2124 раза больше, чем средняя зарплата сотрудников McDonald's (7473 доллара).

Он не первый глава компании, вынужденный уйти из-за интимных отношений с коллегой.

В 2018 году босс Intel Брайан Крзанич ушел в отставку именно по этой причине.

Новым генеральным директором McDonaldʼs станет Крис Кемпчинский, возглавлявший подразделение компании в США.