Небывалый смог в Дели: Верховный суд винит правительство, жители задыхаются

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Миллионы людей ходят по улицам с марлевыми масками

Верховный суд Индии заявил, что местные и федеральные власти не делают ничего осмысленного для того, чтобы бороться с небывало густым смогом, окутавшим Дели.

Уровень опасных для здоровья ультрадисперсных частиц PM2.5 в воздухе в 10 раз превышает допустимый.

Власти города лишь вводят ограничения на передвижение автомобилей: по четным дням в городе могут быть использованы лишь автомобили с четными номерами, по нечетным - с нечетными.

"Дели задыхается каждый год, и мы ничего не можем сделать, - сказал член Верховного суда Арун Миша. - Государство не реагирует, они сваливают вину на других. Власти принимают символические меры и думают только о выборах".

Ограничения использования автомобилей вводились и ранее, и не только в Индии, но до сих пор не ясно, помогают ли они борьбе со смогом. Период ограничений продлится до 15 ноября.

Однако эксперты считают, что выхлопные газы автомобилей мало влияют на уровень смога в Дели. Причину же они видят в том, что крестьяне в окружающих город деревнях массово поджигают поля после урожая, чтобы подготовить их к новому посеву.

Власти и медицинские специалисты убеждают жителей по возможности не выходить из дома и не заниматься физическим трудом. Миллионам людей угрожает заболевание дыхательных путей. Школы в Дели закрыты.

Запрет на передвижение автомобилей не распространяется на общественный транспорт, такси, и мотоциклы. Женщины без сопровождения мужчины также могут пользоваться автомобилем в любой день.

Как и всегда, только хуже

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за смога в Дели практические ничего не видно

Житель Дели по имени Субхашиш сказал в интервью Русской службе Би-би-си, что хотя нечто подобное происходит каждый год с середины октября до конца ноября и длится примерно шесть недель, в этом году смог особенно ужасен.

"Это плата за жизнь в большом городе", - сказал он. У него уже было несколько приступов астмы, вся семья ходит в марлевых повязках и старается не выходить из дома, что часто невозможно, так как надо зарабатывать на жизнь.

Но, продолжает Субхашиш, скоро смог уйдет сам собой, как и всегда. Как и эксперты, он не винит в качестве воздуха автомобили. Несмотря на приступы астмы и другие неудобства как для качества жизни, так и для здоровья, переезжать в более экологически чистое место он не собирается.

Дышать невозможно

Крутика Пати, Би-би-си, Дели

Глаза слезятся, ощущение, будто горло натерли наждачной бумагой, постоянный кашель - и это всего лишь после недолгой прогулки по моему району.

Каждый раз, когда начинается сезон смога, я почти сразу же чувствую изменения в организме и просыпаюсь из-за постоянного кашля.

От носа до грудной клетки все плохо. Иногда это просто заложенный нос, а иногда становится действительно трудно дышать.

Я постоянно думаю о чистоте воздуха, а когда иду домой с работы, то сразу же через смартфон включаю очиститель воздуха у себя в комнате, чтобы к тому времени, как я вернусь, там можно было дышать.

Присутствие ультрадисперсных частиц в воздухе усугубилось также в связи с индуистским праздником Дивали, во время которого миллионы людей запускают фейерверки по всему городу.

Местные жители надеются на прогноз погоды: в четверг должен начаться дождь, который, может быть, смоет все вредоносные частицы.

Смог в Дели невозможно не заметить. Климатолог Сиддхарт Сингх говорит, что воздух в индийской столице больше всего похож на дым горящих листьев.

"Везде дым. Из глаз текут слезы, в горле першит. Это чувствуют все", - добавляет он.

Уровень частиц PM2.5, которые проникают глубоко в легкие, в какой-то момент был в семь раз выше, чем в Пекине, который также уже не первый год борется со смогом.

Представитель министерства здравоохранения Индии сказал, что на приборах, измеряющих уровень загрязнения воздуха в Дели, не хватает шкалы, чтобы получать достоверные данные.

В пятницу городские власти раздали марлевые маски пяти миллионам школьников.

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Причины

10 лет назад два соседних с Дели штата приняли идентичные законы, направленные на сохранение грунтовых вод. В результате местным фермерам пришлось перенести посев риса с конца апреля на середину июня, когда поля орошаются муссонными дождями.

В результате время урожая также сдвинулось, и теперь его собирают в октябре. У фермеров стало меньше времени для подготовки полей к следующему посеву, и они просто сжигают оставшиеся колосья, так как это самый быстрый способ очистить поле.

Но именно в это время в северной части Индии меняется направление ветра, и дым идет на Дели и окружающую местность.