Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в свои 88 лет редко дает интервью журналистам.

"Правильно, что вы поспешили, мой возраст такой, что раз - и нету", - сказал он московскому корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу в беседе, которая была приурочена к 30-летию со дня падения Берлинской стены.

В то время, когда толпы немцев по обе стороны "железного занавеса" разносили стену по кускам, в ГДР все еще были дислоцированы сотни тысяч советских солдат.

Тем не менее, советские военные получили приказ не вмешиваться, а позже, уже при Ельцине, в ускоренном порядке были выведены с территории Восточной Германии.

Михаил Горбачев по сей день убежден, что поступил тогда правильно. Самым важным, считает он, было избежать кровопролития.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда пала Берлинская стена, в ГДР еще оставались сотни тысяч советских солдат. Но Горбачев отдал приказ не вмешиваться

"Главное - без крови, - говорит он. - Нельзя было допустить, чтобы огромное дело, касающееся немцев, нас, всей Европы и всего мира [сопровождалось кровопролитием]. И мы заявили, что не будем вмешиваться".

Всего два года спустя СССР распался, и в сегодняшней России немало тех, кто именно Горбачева винит в крахе супердержавы.

Однако на Западе отношение к Горбачеву практически везде положительное, в первую очередь потому, что вместе с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом они договорились не о контроле над ядерным оружием, а о ядерном разоружении, навсегда, как тогда казалось, положив конец холодной войне.

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Увы, подписанный тогда договор о разоружении не выдержал проверку временем. Россия, а за ней и США, приступили к испытаниям новых ракет, постепенно втягиваясь в новую гонку вооружений.

"Пока есть оружие массового уничтожения, и ядерное в первую очередь, опасность колоссальная, - считает Горбачев. - Все народы должны заявить, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Мы будем спасать себя и планету".

Нынешнее противостояние между Россией и Западом, которое раньше называли холодной войной, Михаил Горбачев предпочитает называть "охлажденной, но все же войной".

"Посмотрите сами - то тут, то там происходят столкновения, стрельба. Куда-то летят военные самолеты, куда-то плывут боевые корабли. Это не та обстановка, которая нам нужна", - говорит бывший президент СССР.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Михаил Горбачев в свое время нашел общий язык и с "железной леди" Марарет Тэтчер, которая, кстати, не разделяла его оптимизма по поводу объединения Германии

В бытность свою генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Горбачев целеустремленно проводил политику гласности и перестройки, он не побоялся бросить вызов сторонникам жесткой линии в партии, пережил попытку государственного переворота, стал, пусть и на короткое время, президентом СССР и свидетелем, если не организатором, распада Советского Союза. Ему не занимать дипломатического опыта. Какой совет мог бы дать политик Британии, переживающей кризис в связи с брекситом?

"Соображайте, умники англичане, - уходит от ответа Горбачев, - не буду советов вам давать, сами решайте".