Власти Британии понизили уровень террористической угрозы

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Британские власти понизили уровень террористической угрозы с "серьезного" до "существенного", сообщили в министерстве внутренних дел страны.

"Серьезный" уровень угрозы означал, что совершение террористического нападения очень вероятно, но не неотвратимо. При "существенном" уровне угрозы вероятность нападений просто существует.

В Британии используется пятибалльная шкала террористической угрозы, при максимальном, "критическом" уровне теракты возможны с высокой долей вероятности.

Уровень террористической угрозы устанавливается Объединенным центром по анализу террористической активности (JTAC), куда входят эксперты из состава полиции, разведслужб и других силовых структур.

До "критического" уровень угрозы поднимали в 2017 году после взрыва в Манчестере, однако затем он был понижен до "серьезного".