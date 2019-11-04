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Новым спикером Палаты общин британского парламента избран сэр Линдси Хойл, ранее занимавший пост заместителя спикера. Хойл был одним из двух основных кадидатов на этот пост.

Предыдущий спикер Палаты общин Джон Беркоу, ставший настоящей звездой британской политики, 31 октября в последний раз провел пленарное заседание, после чего ушел в отставку.

Всего в борьбе участвовали семь кандидатов. Хойла, а также "мать парламента", депутата с наибольшим стажем Харриет Харманн называли основными претендентами на пост спикера.

В понедельник Хойл вышел в четвертый и финальный раунд голосования вместе с теневым лидером Палаты общин Крисом Брайантом. За Хойла проголосовали 325 депутатов, за его соперника - 211.

62-летний Хойл является членом парламента от Лейбористской партии, он был избран на должность заместителя спикера в 2010 году. Согласно традиции, пост спикера занимают по очереди представители двух ведущих партий.

На посту спикера нынешнего состава британского парламента Линдси Хойл пробудет всего два дня. В среду парламент будет распущен в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся 12 декабря.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Джон Беркоу прославился эмоциональными выступлениями и ироничными замечаниями в адрес депутатов

Джон Беркоу пробыл спикером Палаты общин более 10 лет. Он пообещал уйти либо в тот момент, когда будут объявлены внеочередные выборы, либо 31 октября - в день, когда должен был случиться выход Британии из ЕС.

"Все время на посту спикера я стремился укрепить авторитет законодательной власти, и в этом отношении мне совершенно не за что и не перед кем извиняться", - сказал Беркоу в выступлении перед депутатами 31 октября.