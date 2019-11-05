Британия в цейтноте, Цукерберг непреклонен

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У Британии не остается времени, чтобы до всеобщих выборов реформировать правила распространения политической рекламы в интернете, поэтому Facebook и Google должны на время добровольно от нее отказаться, считают британские политики, общественники и НКО.

Guardian пишет, что группа влиятельных лиц, среди которых представители компании Mozilla и Университета Шеффилда, направила письмо основателю Facebook Марку Цукербергу и генеральному директору Google Сундару Пичаи с призывом пересмотреть свою политику по этому вопросу.

Такие же претензии к Цукербергу есть и у сенаторов США, которые критикуют политику Facebook не проверять политическую рекламу в разгар предвыборных кампаний, в частности в преддверии выборов 2020 года.

"Facebook не просто допускает распространение лжи, но еще и определяет приоритетность этих данных. Отказавшись не ввязываться в политику, компания встала на путь саморазвала", - пишет аналитик New York Times Тим Ву (пэйволл).

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выразила мнение большинства демократов, что позиция Facebook делает практически невозможным проведение честных и прозрачных выборов. Основатель Facebook неоднократно говорил, что роль его соцсети не в том, чтобы ограждать избирателей от непроверенных данных.

Выступая в Нью-Йорке, пишет Guardian, Клинтон напомнила эпизод, когда в сети появилась лживая информация о том, что папа римский Франциск одобрил кандидатуру ее соперника по предвыборной гонке Дональда Трампа, и это, по ее мнению, сыграло свою роль.

Политическая дезинформация в интернете будет становиться все изощренней, сказала Клинтон, потому что те, кто ее распространяет, беспрепятственно оттачивают свои навыки при полном попустительстве интернет-гигантов.

"Цукерберг должен ответить за вред, который он наносит демократии", - цитирует Guardian Хиллари Клинтон.

Facebook хочет всем напомнить о себе

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оранжево-красно-фиолетвый - для "Инстаграма", синий для "Фейсбука", зеленый - для WhatsApp

"Facebook владеет "Инстаграмом" и WhatsApp и хочет, чтобы все это знали", - пишет Блумберг о новом шаге компании обновить логотип. Соцсетевой гигант решил изменить логотип, чтобы пользователи могли отличить компанию от одноименной соцсети, а также напомнить им и о других продуктах. Отныне на платформах будет красоваться написанное специальным шрифтом слово Facebook заглавными буквами вместо маленькой f.

Как объясняет маркетинговый директор Facebook Антонио Лучио, большинство пользователей не знают, что "Инстаграм" и WhatsApp - детище Facebook. По данным исследования Pew, эта информация доступна лишь 29% американцам, пользующимся соцсетями. А когда они узнают, что Facebook владеет обеими платформами, они лучше станут относиться к компании, убежден Лучио.

А в этом компания действительно нуждается, пишет Блумберг. Ведь только ленивый в последнее время не критиковал Facebook за политику сбора личных данных и неспособность противостоять наплыву фальшивых новостей.

В Греции нашли десятки чудом выживших мигрантов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У трети нелегальных пассажиров фуры начались серьезные проблемы с дыханием

Полиция Греции обнаружила в остановленном на дороге рефрижераторе 41 нелегального мигранта, которые направлялись в Центральную Европу. По словам медиков, у трети нелегалов уже начались большие проблемы с дыханием, семерых пришлось госпитализировать.

По мнению греческих полицейских, все мигранты были еще живы во многом потому, что у рефрижератора отказала морозильная установка.

Предположительно, все пассажиры контейнера - афганцы, пишет Guardian. Судя по всему, автомобиль прибыл на греческую территорию из Турции. Водитель, 40-летний гражданин Грузии, арестован.

Рефрижератор привлек внимание дорожной полиции отсутствием необходимой маркировки. После того, как в английском графстве Эссекс в подобной фуре были найдены 39 тел мигрантов, на дорогах европейских стран этот вид транспорта привлекает особое внимание властей.

Сестра Багдади в руках турецких военных

Как утверждают турецкие военные, им удалось задержать сестру бывшего лидера джихадистской группировки ИГ (запрещена в России). Расмию Авад задержали, как сообщает Рейтер со ссылкой на турецкого чиновника, в городе Азаз на севере Сирии - район является частью региона, контролируемого Турцией.

"С ее помощью мы надеемся лучше понять, как устроена группировка", - цитирует Рейтер неназванного чиновника. Достоверного подтверждения информации о задержании родственницы джихадиста пока нет.

О смерти аль-Багдади в результате американской спецоперации было объявлено в конце октября. Лидер джихадистской группировки подорвал себя в туннеле в деревне в провинции Идлиб на севере Сирии. Несколько дней спустя ИГ объявила имя преемника аль-Багдади. Имя нового "халифа" ИГ - Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

Le Monde: Британия годами шпионит за властями Израиля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядит Центр правительственной связи (GCHQ) с высоты птичьего полета

Французская Le Monde сообщает, что Британия годами шпионила за ведущими политиками Израиля, несмотря на тесную дружбу с еврейским государством.

Об этом стало известно из документов, переданных Эдварду Сноудену двумя бывшими консультантами Агентства национальной безопасности США (NSA). Редакция Le Monde утверждает, что видела эти документы.

Много лет израильские спецслужбы тесно сотрудничают с NSA, а также с британским Центром правительственной связи (GCHQ), который, судя по полученной информации, и осуществлял слежку за высокопоставленными израильтянами как внутри Израиля, так и за его пределами.

Кроме того, британцы добывали информацию из частных фирм, занятых в сфере обороны, государственных агентств по международному сотрудничеству, а также интересовались базами данных университетских исследовательских центров, известных своими научными достижениями.

В отчетах компьютерных специалистов GCHQ все эти объекты обозначены электронными адресами или номерами телефонов. Те объекты, в которые удалось проникнуть, обозначены припиской, что сбор данных отныне может осуществляться автоматически.

Также в списках GCHQ значатся адреса и телефоны физических лиц, например, замглавы МИД Израиля и израильских послов в Кении и Нигерии - странах, которые Британия считает сферой своих интересов.

Трамп выводит США из договора по климату

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученые считают, что ежегодные разрушительные пожары в Калифорнии - результат изменения климата

Дональд Трамп выполнил свое обещание, данное почти сразу после его победы на выборах, вывести США из Парижского соглашения по климату. Он поручил госдепу подать в ООН соответствующую заявку, как только это стало технически возможно.

Соглашение, пришедшее на смену Киотскому договору, было подписано 200 странами в апреле 2016 года. Его цель - борьба с глобальным потеплением и изменениями климата. От США подпись под документом ставил Барак Обама.

По мнению Трампа, участие в соглашении пагубно для американской экономики. Сторонники договора опасаются, что выйдя из него, США, наоборот, недополучит инвестиции в возобновляемую энергетику и потеряет доступ на мировые рынки.

Корреспондент Би-би-си Алексей Калмыков разбирался, какими будут последствия выхода США из соглашения.

Трамп не согласен: США выходят из Парижского соглашения. Чем это грозит?

Борис Джонсон задержал публикацию доклада по России

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Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном отсрочило публикацию доклада Комитета по разведке и безопасности британского парламента под названием "Россия".

Комитет работал над докладом больше года и ставил целью найти ответ на вопрос - могла ли Россия вмешиваться в референдум о выходе Британии из Евросоюза и в выборы 2017 года.

Парламентарии надеялись, что документ будет обнародован до всеобщих выборов в Британии, назначенных на 12 декабря, однако решение Джонсона делает это невозможным.

Зачем это надо премьер-министру, и как авторы доклада искали руку Москвы? Читайте в нашем материале Правительство Джонсона задержало выход доклада о возможном вмешательстве России в референдум по брекситу

444 дня в заложниках

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В Тегеране в эти дни вспоминают события 40-летней давности, изменившие страну. Вскоре после исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни несколько сот радикально настроенных иранских студентов ворвались в здание американского посольства в Тегеране и захватили в заложники несколько десятков его сотрудников. Захват заложников привел страну к дипломатическому кризису, который продолжается до сих пор.

В этом материале много архивных фотографий и перечислены главные события тех лет: Захват посольства США в Иране: как это было и почему произошло. Архивные фотографии

Гробовых дел мастера веселятся в Сербии

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Вот уже 10 лет подряд, в ноябре, в сербском городе Пожаревац проходит всебалканский своеобразный слет гробовщиков и владельцев похоронных бюро под названием Гробариада.

В этом году в Пожаревац приехали 250 представителей из сферы ритуальных услуг. Как проходит это макабрическое мероприятие, можно почитать в нашем материале Музыка, гробы, катафалки: Гробариада-2019 в Пожареваце

"Главное - без крови "

"Главное - без крови. Нельзя было допустить, чтобы огромное дело, касающееся немцев, нас, всей Европы и всего мира [сопровождалось кровопролитием]. И мы заявили, что не будем вмешиваться".

В дни 30-летней годовщины падения Берлинской стены корреспондент Би-би-си Стив Розенберг взял интервью у первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Запад считает, что Горбачев сыграл ключевую роль в объединении немцев и своей готовностью к диалогу с западными странами помог положить конец холодной войне. В России к 88-летнему экс-президенту отношение менее однозначное: многие винят его в том, что своей лояльностью он запустил процесс развала СССР.

Специальный арт-проект на месте, где когда-то стояла Берлинская стена.

Media playback is unsupported on your device 30 лет без Берлинской стены. Как 22 тысячи незнакомцев создали арт-объект к годовщине

Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Ксения Гогитидзе