Турецкие военные заявляют о поимке сестры аль-Багдади

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фотографию предоставили турецкие власти. Когда и где был сделан снимок, не сообщается

Турецкие власти утверждают, что им удалось задержать старшую сестру бывшего лидера джихадистской группировки ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Агентство Рейтер со ссылкой на турецкого чиновника сообщает, что 65-летнюю Расмию Авад задержали в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Этот регион оказался под контролем Турции, после того как турецкие войска начали военную операцию против курдов в начале октября.

"С ее помощью мы надеемся лучше понять, как устроена группировка", - цитирует Рейтер неназванного чиновника. Достоверного подтверждения информации о задержании родственницы джихадиста пока нет.

О ней самой тоже почти ничего неизвестно. На данный момент ее обвиняют в том, что она состояла в экстремистской организации, правда, как говорят эксперты, остается неясным, сколько времени она проводила с братом и каким объемом информации располагает.

"Я не думаю, что она участвовала в планировании нападений, но она может знать о каналах контрабанды, знать людей, которым Багдади доверял, организации в Ираке, которые помогали ей и ее семье перемещаться из страны в страну", - говорит эксперт по контртерроризму Института Хадсона Майк Преджент.

В момент задержания Расмия Авад находилась в фургоне, в котором она жила вместе с мужем, невесткой и пятью детьми. Саму Авад, ее мужа и невестку сейчас, по утверждению Турции, допрашивают турецкие власти.

У аль-Багдади было пятеро братьев и несколько сестер, но неизвестно, сколько из них еще живы.

Спецоперация против Багдади

О смерти аль-Багдади в результате американской спецоперации было объявлено в конце октября.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аль-Багдади подорвал себя в сирийском Идлибе в октябре этого года в ходе спецоперации спецназа США

Лидер джихадистской группировки подорвал себя в туннеле в деревне в провинции Идлиб на севере Сирии. Несколько дней спустя ИГ объявила имя преемника аль-Багдади: новым "халифом" ИГ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

Кадры операции были обнародованы военными США вкоре после ее завершения. На них видно, как вертолеты подлетают к убежищу, в котором скрывался Багдади, обстреливая боевиков, охранявших территорию.

Media playback is unsupported on your device Операция против лидера ИГ Багдади в Сирии

Вертолеты приземлились, и бойцы спецназа взорвали в нескольких местах стену, окружавшую убежище, после чего предложили исламисту сдаться, но тот подорвался.

Здание, в котором он скрывался, было уничтожено.

Белый дом объявил смерть Багдади безоговорочной победой политики президента Трампа, однако специалисты по Ближнему Востоку предупреждают, что "Исламское государство" по-прежнему представляет большую угрозу.