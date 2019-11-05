В Томске свидетеля Иеговы приговорили к шести годам колонии

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Октябрьский районный суд Томска приговорил к шести годам колонии общего режима последователя "Свидетелей Иеговы" Сергея Климова, признав его виновным в организации деятельности экстремистского сообщества.

Суд посчитал, что Климов, зная о ликвидации "Свидетелей Иеговы", с апреля 2017 года по июнь 2018 года "предпринимал активные действия, направленные на продолжение противоправной деятельности организации", сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В приговоре судья указал, что Климов "проводил богослужения и призывал верующих порвать отношения с теми родственниками, кто не является свидетелем Иеговы", сообщает местное агентство ТВ2.

Защита Климова собирается обжаловать приговор. "Будем обжаловать это решение, поскольку обвинение смешивает в одну кучу понятия совместной религиозной деятельности и организацию деятельности ликвидированного юридического лица", - сказал "МБХ медиа" адвокат Артур Леонтьев.

Запрет "Свидетелей Иеговы"

Работа "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" была запрещена в 2017 году. Верховный суд России признал деятельность организации экстремистской и постановил ликвидировать все ее отделения.

После запрета деятельности "Свидетелей Иеговы" в отношении ее последователей начали заводить уголовные дела.

Первым обвиняемым в экстремизме свидетелем Иеговы в России стал датчанин Деннис Кристенсен, участвовавший в деятельности религиозной общины в Орле. В феврале 2019 года он был приговорен к шести годам колонии.

В сентябре сроки от двух до трех с половиной лет получили шестеро последователей "Свидетелей Иеговы" в Саратове.

В феврале этого года семеро из 15 задержанных иеговистов в Ханты-Мансийском автономном округе пожаловались на пытки во время допросов.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин, комментируя запрет "Свидетелей Иеговы", сказал, что вовсе необязательно зачислять "представителей религиозных сообществ" в "какие-то деструктивные, даже не то что в террористические организации".

"Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю. Поэтому надо просто проанализировать, надо это сделать", - говорил Путин на заседании совета по правам человека в декабре 2018 года.

Президент России обещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда, однако никаких изменений с тех пор не произошло.