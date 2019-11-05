Законопроект о воссоздании вытрезвителей в России прошел первое чтение

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение системы вытрезвителей. Эти учреждения были упразднены в России в 2011 году.

Законопроект определяет перечень полномочий органов власти по организации "помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".

Документ предусматривает возможность создания специальных учреждений для таких людей на основании государственно-частного партнерства.

Еще один законопроект должен внести изменения в закон "О полиции", наделяя полицейских правом доставлять граждан в вытрезвители.

"Упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. По данным МВД России, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 годы выросло на 34,9% (в 2018 году - 326 269, что составляет 35% от общего числа лиц, совершивших преступления). Одновременно возросло число преступлений, совершаемых в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии, в связи с алкогольным опьянением", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Какие полномочия получат полицейские?

Авторы законопроекта указывают: в некоторых регионах уже есть учреждения для помощи нетрезвым людям, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Такие учреждения открыты уже в 20 субъектах Российской Федерации. Вытрезвители открываются как на базе медицинских, так и социальных и иных государственных учреждений.

При этом в соответствии с действующей редакцией закона о полиции, полицейские имеют право доставлять пьяных только в медицинские организации.

В результате в тех регионах, где такие учреждения созданы не на базе медицинских организаций, полицейские не могут "изымать из общественных мест лиц, находящихся в состоянии опьянении", если они не нуждаются в медицинской помощи.

Законопроект устраняет это противоречие.

Кроме этого, полицейские смогут на основании письменных жалоб от других людей доставлять в вытрезвители пьяных, если есть основания полагать, что те могут причинить кому-то вред или нанести ущерб имуществу.

Также правки в закон о полиции предусматривают возможность "направлять и (или) доставлять таких граждан на медицинское освидетельствование, если результат необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления".

Вытрезвители в России

Вытрезвители появились в России в начале ХХ века. Специальные приюты для пьяных существовали в столице и еще нескольких городах и относились к разряду благотворительных заведений, а содержались за счет городской казны.

Существовали вытрезвители и при советском режиме. До 1940 года они работали под эгидой наркомата здравоохранения, но затем приказом наркома внутренних дел Лаврентия Берии были переподчинены НКВД.

"Расцвет" советских вытрезвителей пришелся на времена провозглашенной в 1985 году Михаилом Горбачевым борьбы с пьянством. Угодить в "трезвяк", как его называли, мог даже слегка подвыпивший человек, нарвавшийся на милицейский патруль или народных дружинников.

Активно действовавшая при Советском Союзе система медвытрезвителей в России начала сворачиваться с конца 1990-х годов. Последний российский вытрезвитель закрылся осенью 2011 года.