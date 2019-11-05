Посторонние в кабине самолета. Сравниваем Россию и Китай

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В Китае пилот авиакомпании Air Guilin был отстранен от полетов после того, как фото пассажирки в кабине самолета получило вирусную популярность в интернете. Снимок был сделан в январе, сообщили государственные СМИ, но об инциденте стало известно лишь на этой неделе. Одновременно в России Следственный комитет проверяет видео, на котором пассажирка сидит за штурвалом.

На фото женщина позирует в кресле пилота, а рядом с ней видны закуски. Авиакомпания во вторник заявила, что пилот нарушил требования безопасности.

По данным издания The Global Times, фотография была сделана 4 января во время перелета из города Гуйлинь в Янчжоу. Но Air Guilin узнала об инциденте только в минувшие выходные, когда снимок начали активно распространять в китайском сервисе микроблогов Weibo.

Девушка подписала фото так: "Спасибо командиру. Очень довольна".

Как сообщает Chinese News Service, она, возможно, проходит обучение на бортпроводника в университете Гуйлиня.

Пилота отстранили от полетов пожизненно, но компания не уточнила, был ли он уволен. Остальные члены экипажа также были отстранены от работы до окончания расследования.

Авиационные правила в Китае запрещают пассажирам находиться в кабине пилота, если на то не получено специальное разрешение.

Китайские пилоты и аналитики указывают, что, по всей видимости, снимок был сделан во время полета. В Air Guilin эту версию не комментировали.

Похожий случай произошел и в России, но здесь уже не было сомнений - пассажирка сидела за штурвалом во время полета.

Во вторник пресс-служба Восточно-Сибирского управления на транспорте СКР сообщила о проверке инцидента, в ходе которого пилот "ИрАэро" мог посадить знакомую за штурвал пассажирского Ан-24 во время обычного рейса.

В интернете появилось видео из кабины летящего самолета, на котором пилот дает указания своей знакомой, как управлять штурвалом - "крутить вправо" или влево.

Это могло произойти 31 августа 2019 года во время полета из Якутска в Саккырыр. Пилот мог дать "порулить" 33-летней знакомой, не имеющей право на управление самолетом, говорится в пресс-релизе СКР.

В "ИрАэро" Интерфаксу сказали, что проверяют это видео.