В Мексике убита семья мормонов - по меньшей мере четверо детей и мать

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В Мексике убиты по меньшей мере пять членов семьи мормонов - мать и четверо детей; на их машину совершено вооруженное нападение. Полиция подозревает в убийстве членов наркокартеля. Погибших может быть больше.

Жертвы были членами семьи ЛеБарон, связанной с мормонским сообществом, которое обосновалось в Мексике несколько десятилетий назад.

По словам членов семьи, в понедельник большая группа из трех матерей и 14 детей отправилась на нескольких автомобилях из Бависпе в штате Сонора в Ла-Мора в соседнем штате Чиуауа. У некоторых членов семьи было двойное гражданство - Мексики и США.

Женщины с детьми попали в вооруженную засаду в Бависпе. Сгоревший пуленепробиваемый внедорожник с останками жертв позже нашли на обочине дороги.

На попавшей в интернет видеозаписи видна сгоревшая машина - некоторые погибшие, вероятно, сгорели заживо. Еще несколько человек пропали без вести. Причины нападения пока неизвестны.

Местные СМИ пишут, что на женщин с детьми могли напасть по ошибке, приняв их за других.

По официальным данным, жертвами стали по меньшей мере пять человек. По некоторым сообщениям, в другом месте были найдены еще тела погибших, но некоторые из пропавших, как полагают, выжили.

При этом член семьи Хулиан ЛеБарон написал в "Фейсбуке", что убиты его тетя и трое ее детей, а также еще две женщины и четверо детей. По его словам, они двигались по дороге караваном из трех машин. Шестеро других членов семьи, по словам мужчины, ранены, а двое целы.

Власти штатов Чиуауа и Сонора опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что начато расследование и в район направлены дополнительные силы безопасности.

Нападение произошло спустя десять лет после того, как два других члена семьи ЛеБарон были похищены и убиты при столкновении с членами наркокартеля, которые фактически контролируют пустыри пограничных областей к югу от штата Аризона, напоминает New York Times.

Возможные международные последствия

Уилл Грант, Би-би-си, Мексика

Даже по меркам жестокой войны наркокартелей в Мексике это было особенно жуткое нападение.

Видео, которое, как сообщается, снято и размещено в сети убитым горем членом семьи, показывает полностью сгоревшую машину на склоне холма, предположительно по дороге в Ла-Мора.

У этой жестокой засады, вероятно, будут международные последствия, так как у многих из убитых - гражданство США.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что стремится избегать конфронтации с картелями, но критики обвиняют его в отсутствии какой-либо последовательной стратегии безопасности.

Давление на власть усиливается после компрометирующего эпизода в октябре, когда полиция в Синалоа освободила сына наркобарона Эль Чапо Гусмана, заключенного в тюрьму, после того, как его люди обстреляли полицейских.