Протесты в Каталонии: в огонь бросают портреты короля Испании

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сепаратисты сжигают фотографии испанского короля Филиппа VI

Тысячи протестующих вышли на улицы Барселоны, протестуя против визита короля Испании Филиппа VI.

Протестующие разожгли огонь на одной из главных улиц, где сожгли фотографии короля. Некоторые стучали по кухонным горшкам и скандировали: "В Каталонии нет короля!"

Каталония с октября охвачена протестами - они начались после того, как одного из лидеров сепаратистов Ориола Жункераса приговорили к 13 годам тюрьмы.

10 ноября в Испании состоятся досрочные выборы в парламент. Они были объявлены, чтобы выйти из политического тупика, возникшего после первых выборов в апреле. Это будут уже четвертые выборы в стране за последние четыре года.

Что будут делать с каталонским кризисом?

В преддверии воскресного голосования пять основных партийных лидеров изложили свои позиции по каталонскому кризису.

Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес пообещал, что если его Социалистическая партия будет переизбрана, он изменит закон таким образом, чтобы организация несанкционированного с властями референдума о независимости считалась серьезным преступлением.

Лидер главной оппозиционной Народной партии Пабло Касадо заявил, что возглавит консервативное правительство, "у которого не трясутся ноги", когда дело касается решения проблемы сепаратизма.

Крайне правый лидер партии Vox Сантьяго Абаскал пошел дальше и призвал "арестовать, надеть наручники и предать суду" главу Каталонии Жоакима Торру.

В понедельник к демонстрантам присоединились члены трех основных сепаратистских партий, а администрация Каталонии, возглавляемая сепаратистами, призвала своих сторонников сохранять сдержанность.

Региональные лидеры партий, которые хотят сохранить единство Испании, провели собственную демонстрацию, собравшую куда меньше участников.

В это время король вместе с женой и двумя дочерьми принимал участие в церемонии награждения молодых предпринимаетелей, ученых и художников.

Наследница престола, 14-летняя принцесса Леонор, выступила на церемонии, подчеркнув свою преданность Каталонии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Принцесса Леонор с отцом, королем Филиппом VI

"Эта земля, Каталония, всегда будет занимать особое место в моем сердце", - сказала она в своем обращении на испанском и каталанском языках.

Место проведения церемонии награждения в Барселоне усиленно охранялось полицией, которая установила ограждения и перекрыла одну из главных транспортных магистралей города.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У места проведения церемонии в Барселоне повышены меры безопасности

Протесты против снятия обвинений в изнасиловании

Помимо политических протестов, в Испании в понедельник вспыхнули демонстрации против решения суда в Барселоне, который снял обвинения в изнасиловании с пяти мужчин после группового секса с 14-летней девочкой. Мужчины были осуждены по менее тяжкой статье и заключены в тюрьму.

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Суд снял одно из обвинений, так как жертва находилась в "бессознательном состоянии" из-за воздействия алкоголя и наркотиков, а обвиняемые не применяли насилие или запугивание. По испанским законам, только в таком случае возможно обвинение в изнасиловании.

Все пятеро мужчин приговорены к тюремным срокам от 10 до 12 лет. Сроки за сексуальное насилие могли бы составить от 15 до 20 лет.

Тысячи людей вышли на улицы городов, в том числе в Мадриде, где демонстранты собрались у здания министерства юстиции, и Барселоне - там суд вынес решение.

Люди держали в руках транспаранты с надписями "Я тебе верю!" и "Это не нападение, это изнасилование". Протест также распространился в социальных сетях через хэштег #EnoughPatriarchalJustice ("Хватит патриархального правосудия").

Вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что одним из приоритетов испанского правительства будет изменение закона, чтобы закрепить, что для законных сексуальных отношений необходимо согласие.