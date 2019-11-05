Дрейфовавшая в море туристка выжила благодаря леденцам

Правообладатель иллюстрации Hellenic Coast Guard Image caption Кушила Стейн на своей надувной лодке после спасения

Туристка, дрейфовавшая двое суток в Эгейском море, выжила благодаря небольшому запасу леденцов. Кушилу Стейн из Новой Зеландии спасли в воскресенье.

Она провела 37 часов на надувной лодке, так как ее унесло течением. У нее была с собой горстка леденцов, которые помогли ей продержаться до появления спасателей, а чтобы не замерзнуть, Кушила куталась в пластиковые мешки для мусора.

Стейн всю жизнь выходит в море и, понимая, что ее будут искать, надела ярко-красный пластиковый пакет на голову и пыталась дать о себе знать с помощью зеркала.

Береговая охрана Греции обнаружила ее в 100 километрах к северу от Крита.

Как ее унесло?

Кушила Стейн помогала британцу по имени Майк перегонять яхту с юга Турции в Афины.

В дороге она решила "размяться", как говорит ее мать, и в пятницу отправилась на надувной лодке к острову Фолегандрос.

На обратном пути она потеряла одно из весел, и сильный ветер вынес ее в открытое море.

Хозяин яхты, обнаружив, что Кушила не вернулась, сообщил об ее исчезновении греческим властям. Началась операция спасения, в которой были задействованы шесть суден, вертолет и даже подводный дрон.

Пока Кушила Стейн дрейфовала, она написала большими буквами на борту лодки имя и телефон своей матери в Новой Зеландии, так как опасалась, что не выживет.

Греческая береговая охрана обнаружила ее в воскресенье, после чего ее доставили в больницу в состоянии переохлаждения и обезвоживания.

Как пишет новозеландская пресса, после спасения Кушила позвонила матери и сообщила, что с ней все в порядке и у нее даже остался один леденец.