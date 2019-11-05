Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер "Львиного сердца" Женевьева Наджи

"Мы не выбирали тех, кто нас колонизировал", - так актриса, модель и режиссер из Нигерии Женевьева Наджи прокомментировала решение Американской киноакадемии исключить ее из списка номинантов на премию "Оскар" 2020 года.

Картина "Львиное сердце" (2018) стала первым фильмом из Нигерии за всю историю этой страны, попавшим в список киноакадемии. Ее включили в лонг-лист категории "Лучший международный художественный фильм".

Однако 4 ноября Киноакадемия дисквалифицировала его, так как в нем слишком много диалогов на английском языке, о чем сообщил сайт The Wrap.

Женевьева Наджи - режиссер и исполнительница главной роли "Львиного сердца". Она играет нигерийку, которая пытается спасти бизнес своего отца в обществе, где доминируют мужчины. Фильм получил положительные отзывы в прессе, и он есть в Netflix.

Хронометраж картины - 97 минут, и только 11 минут в ней звучит игбо, один из традиционных языков Нигерии.

Все остальное время герои общаются между собой по-английски. А это противоречит правилам Американской киноакадемии, согласно которым фильмы в международной категории должны быть сняты преимущественно на иностранном языке.

Однако ситуация оказалась не такой простой: английский - это единственный официальный язык Нигерии, которая до 1960 года была британской колонией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У себя на родине Женевьеву Наджи часто называют нигерийской Джулией Робертс

Население страны говорит более чем на 500 языках, наиболее распространены йоруба, хауса, фула и игбо. Но ни один из них не является официальным. Городское население Нигерии общается преимущественно на английском.

На это внимание киноакадемии обратила голливудский режиссер Ава Дюверней.

"Вы дисквалифицировали первую попытку Нигерии получить "Оскар" за лучший международный фильм, потому что он на английском. Но английский - официальный язык Нигерии. Вы вообще не будете допускать к гонке за "Оскар" фильмы из этой страны на ее официальном языке?" - опубликовала она обращение к киноакадемии в своем "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @ava To @TheAcademy, You disqualified Nigeria’s first-ever submission for Best International Feature because its in English. But English is the official language of Nigeria. Are you barring this country from ever competing for an Oscar in its official language? https://t.co/X3EGb01tPF — Ava DuVernay (@ava) 4 ноября 2019 г.

Женевьева Наджи, режиссер и исполнительница главной роли, которую нередко называют нигерийской Джулией Робертс, ответила на возмущенный пост Дюверней.

"Спасибо, Ава, - написала она. - Я режиссер "Львиного сердца". Этот фильм - отражение того, как разговаривают нигерийцы. Мы используем и английский язык. Он как мост соединяет 500+ языков, на которых говорят в нашей стране. И он делает нас единой Нигерией".

"Это то же самое, как французский язык объединяет людей в бывших французских колониях. Мы не выбирали тех, кто нас колонизировал. Но этот фильм, как и многие другие, нигерийский", - добавила она.

Многие пользователи соцсетей согласились с тем, что это несправедливо.

"Интересное дело. А если бы это был фильм из бывшей французской колонии в Африке, то он бы вполне считался иностранным", - заметил один из пользователей "Твиттера". С другой стороны, пользователи обратили внимание и на то, что регламент есть регламент, и страновой оскаровский комитет не мог не знать о существовании "языкового фильтра".

Критики решения киноакадемии также обратили внимание на то, что всего год назад именно эта номинация "Оскара" сменила название.

До 2019 года она официально называлась "Лучший фильм на иностранном языке", а теперь - "Международный художественный фильм". Однако главное условие осталось неизменным: фильм не должен быть на английском.

Киноакадемия дисквалифицировала фильм только в одной категории. Теоретически ему еще могут присудить премию в любой другой категории.

Члены жюри кинопремии "Оскар" должны были смотреть "Львиное сердце" в среду, 6 ноября. После его исключения в списке номинантов в этой категории осталось 92 картины. Ссреди них, в частности, "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова.

До исключения фильма Наджи в оскаровском лонг-листе 2020 года было 10 картин из Африки - это рекорд для континента.

Кто еще не попадал в эту категорию

Киноакадемия дисквалифицирует фильмы в этой категории не впервые.

По той же причине, что и "Львиное сердце", из "длинного списка" в свое время выпали фильм афганского режиссера Хассана Назира "Утопия" (2015) и израильская комедия "Визит оркестра" (2007).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Апокалипсис" Мела Гибсона не выдвигался на "Оскар" в международной категории, хотя герои в нем разговаривают на юкатекском языке

А до 2006 года для этой категории действовало другое правило: иностранные картины, которые номинировались на "Оскар", должны были быть сняты на официальном языке страны, которая его выдвигала. Из-за этого, например, жюри не рассматривало фильм итальянского режиссера Саверио Костанцо "Личное" (2004), так как в нем диалоги были главным образом на арабском и на иврите.

С другой стороны, в этой категории в свое время не выдвигался снятый в США фильм "Апокалипсис" режиссера Мела Гибсона (2006), посвященный жизни индейцев майя, в котором герои разговаривают на юкатекском языке. А также снятый в США фильм "Письма с Иводзимы" Клинта Иствуда (2006), снятый на японском.

При этом "Письма с Иводзимы" получили "Золотой Глобус" (именно в категории "Фильм на иностранном языке"), "Оскар" за монтаж звука и три номинации. "Апокалипто" тоже был номинирован в трех других категориях, но "Оскара" не получил.

"Артист" французского режиссера Мишеля Хазанавичуса (2011), взявший главного "Оскара" за лучший фильм и еще четыре статуэтки, выдвигался в десяти номинациях, но не в номинации "Фильм на иностранном языке".