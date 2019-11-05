Цитата дня: генерал СКР Дрыманов жалуется, что следователи ФСБ выпили его коньяк

Artem Geodakyan/TASS Следователи ФСБ проводили обыск в подвале моего гаража, в котором хранился коньяк. Поднявшись из подвала, они нарисовали красной краской слово "вор" на моих воротах

Бывший руководитель московского главка Следственного комитета Александр Дрыманов заявил в суде, что во время обыска в его загородном доме следователи якобы выпили его алкоголь, а на воротах гаража оставили оскорбительную надпись.

"Двое следователей ФСБ после посещения подвала в нашем гараже с обыском 1 сентября 2016 года, где хранилось спиртное, вышли оттуда в состоянии алкогольного опьянения, со слов супруги. Они также задавали вопросы, кто на вертолете привозил к нам артистов 7 июля 2016 года на мой день рождения, где бочка с драгоценностями, а после того, как закрыли гараж, написали красной краской на воротах "вор", - заявил Дрыманов в Мосгорсуде (цитата по РИА Новости).

Судья несколько раз прерывал дававшего показания генерала СКР и несмотря на слова подсудимого, извинившегося за "некорректное поведение", закрыл заседание. "Суд постановил закрыть дальнейший допрос Дрыманова", - огласил судья.

Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2018 года. По версии обвинения, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, и еще два человека за взятки способствовали освобождению из следственного изолятора Андрея Кочуйкова - подельника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, а из СИЗО вышел благодаря тому, что ему смягчили обвинение.