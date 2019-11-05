Цитата дня: генерал СКР Дрыманов жалуется, что следователи ФСБ выпили его коньяк

  • 5 ноября 2019
Дрыманов
Artem Geodakyan/TASS
Следователи ФСБ проводили обыск в подвале моего гаража, в котором хранился коньяк. Поднявшись из подвала, они нарисовали красной краской слово "вор" на моих воротах
Алексей Дрыманов
бывший глава столичного главка СКР

Бывший руководитель московского главка Следственного комитета Александр Дрыманов заявил в суде, что во время обыска в его загородном доме следователи якобы выпили его алкоголь, а на воротах гаража оставили оскорбительную надпись.

"Двое следователей ФСБ после посещения подвала в нашем гараже с обыском 1 сентября 2016 года, где хранилось спиртное, вышли оттуда в состоянии алкогольного опьянения, со слов супруги. Они также задавали вопросы, кто на вертолете привозил к нам артистов 7 июля 2016 года на мой день рождения, где бочка с драгоценностями, а после того, как закрыли гараж, написали красной краской на воротах "вор", - заявил Дрыманов в Мосгорсуде (цитата по РИА Новости).

Судья несколько раз прерывал дававшего показания генерала СКР и несмотря на слова подсудимого, извинившегося за "некорректное поведение", закрыл заседание. "Суд постановил закрыть дальнейший допрос Дрыманова", - огласил судья.

Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2018 года. По версии обвинения, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, и еще два человека за взятки способствовали освобождению из следственного изолятора Андрея Кочуйкова - подельника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, а из СИЗО вышел благодаря тому, что ему смягчили обвинение.

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