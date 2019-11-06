Власти Таджикистана заявили о нападении боевиков ИГ на погранзаставу

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МВД Таджикистана сообщило, что вооруженные люди в масках напали на таджикскую погранзаставу "Ишкобод" на границе с Узбекистаном. Из заявления следует, что 15 нападавших убиты, погиб пограничник и сотрудник МВД. Комитет нацбезопасности (ГКНБ) заявил, что это была атака боевиков ИГИЛ.

"Вооруженное нападение на пограничную заставу №4 "Ишкобод" войсковой части пограничного отряда "Султанабад" совершили боевики ИГИЛ, которые вторглись на территорию Кубодиенского района Таджикистана с территории уезда Калаи Зол провинции Кундуз Афганистана", - говорится в заявлении пресс-центра погранвойск ГКНБ (цитата по Интерфаксу).

ИГИЛ или ИГ - "Исламское государство", экстремистская организация, запрещенная в России и других странах.

Подтвердить заявление ГКНБ не представляется возможным, информации о происшествии из независимых источников не поступало.

Ранее МВД Таджикистана обнародовало на своем сайте заявление о нападении на пограничную заставу. Из него следует, что вооруженные люди в масках в ночь на 6 ноября напали на заставу №4 "Ишкобод", применив огнестрельное оружие, и захватили пять автоматов Калашникова.

"В ходе преследования и в результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы и четыре их автомашины были ликвидированы. Оставшиеся четыре члена группы, бежавшие в направлении селения Эсанбой района Рудаки, были задержаны", - говорится в сообщении МВД.

Погранслужба утром сообщала, что в нападении якобы участвовали 20 человек.

Погранзастава находится на территории района Рудаки в 60 километрах к западу от Душанбе.

В настоящее время дорога в сторону джамоата Ляур района Рудаки, где произошел инцидент, частично заблокирована, передает таджикская служба "Радио Озоди" ("Радио Свобода").

Вдоль дороги, по данным журналистов, стоят вооруженные силовики, они пропускают автомобили только после тщательного досмотра и проверки удостоверений личности.

Журналистам "Радио Озоди" не разрешили проехать в Ляур. Силовики сказали им, что представителям СМИ не разрешается приближаться к месту происшествия.

На трассе из Душанбе в Бохтар замечено передвижение военного транспорта, утверждает "Радио Свобода". По его данным, в столице страны основные общественные места столицы взяты под усиленный контроль, на постах проверяются машины с тонированными стеклами.

Пограничная служба Узбекистана изучает ситуацию на границе с Таджикистаном, сообщил ТАСС представитель пограничных войск.