В Москве заочно арестовали обвиняемого в убийстве ингушского силовика

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты вечером 2 ноября на стоянке одного из дворов на улице Академика Анохина в Москве

Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника центра по противодействию экстремизму МВД (центра "Э") Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Картоеву заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), он объявлен в международный розыск, сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Юнона Царева.

О том, что правоохранительные органы установили личность человека, подозреваемого в убийстве высокопоставленного ингушского силовика, СМИ сообщили еще 7 октября. Официально его фамилия в контексте этого дела сейчас прозвучала впервые.

Картоев - уроженец Ингушетии. По данным источника Интерфакса, после убийства Эльджаркиева он уехал из Москвы на рейсовом автобусе, который следовал в Хасавюрт.

"Подозреваемый может быть вооружен. Есть вероятность, что он может находиться на территории Ингушетии", - говорил собеседник агентства.

6 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который проверялся на причастность к убийству Эльджаркиева, сообщали ТАСС и Интерфакс.

Позже собеседник ТАСС сообщил, что "причастность задержанного к особо тяжкому преступлению не подтвердилась". "Задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева пока нет", - говорил источник. По его данным, на причастность к громкому убийству проверялись девять человек, их причастность также не подтвердилась.

Убийство Эльджаркиева

Эльджаркиев был убит вечером 2 ноября на стоянке одного из дворов на улице Академика Анохина в Москве. Вместе с главой ингушского центра "Э" неизвестный застрелил его брата - 30-летний Ахмед Эльджаркиев работал анестезиологом-реаниматологом в Первой градской больнице.

По данным следствия, нападавший сделал около 10 выстрелов по Эльджаркиевым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Телеграм-канал Baza сообщал, что главная рабочая версия заказного убийства связана с конфликтом между начальником центра "Э" и религиозной общиной из Ингушетии, называющей себя мюридами Батал-хаджи Белхороева ("батлаками"). Об этом также писало издание РБК. Собеседник издания утверждал, что, "по информации из республики, так называемые "батлаки" подозревали Эльджаркиева в похищении одного из своих единомышленников".

Двое экс-"батлаков" подтвердили Русской службе Би-би-си, что Картоев - "батлак". По словам бывшего "батлака" Шамиля Булгучева, он знает его лично, у Картоева есть брат и сестра, раньше он жил в Назрани, потом переехал в Экажево.

Отец Картоева, когда был жив, был близок к семье Белхороевых, исполнял их поручения, рассказал Булгучев. После смерти отца этим занимается сын, добавил он.

Чем известен ингушский центр "Э"

Эльджаркиев конфликтовал не только с последователями Белхороева. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, отметил, что помимо версии о "батлаках" отрабатываются и другие - в том числе связанные с ролью Эльджаркиева в деятельности местных силовиков.

Эльджаркиев пришел в правоохранительные органы в 2004 году - на должность оперуполномоченного Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). В 2016 году ФСКН была упразднена, а Эльджаркиев перешел на работу в региональное МВД - он возглавил центр по противодействию экстремизму.

В том же 2016 году предыдущий руководитель центра "Э" Тимур Хамхоев вместе с несколькими подчиненными попал под следствие. Силовиков обвинили в том, что они пытками заставляли задержанных подписать признательные показания, после одного из таких допросов умер местный житель. В июле 2018 года Хамхоев был осужден на семь лет колонии общего режима, его сослуживцы также получили сроки.

Эльджаркиев был назначен начальником центра "Э" в декабре 2017 года после ареста Хамхоева. "С приходом Эльджаркиева ситуация не сильно изменилась", - писал "Московский комсомолец". Поступали жалобы на пытки со стороны сотрудников центра от двоих задержанных, утверждало издание, ссылаясь на правозащитников. По одному факту, по данным газеты, было возбуждено уголовное дело, но никого из сотрудников центра "Э" не задержали.