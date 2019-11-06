Правообладатель иллюстрации Department of Justice/ Getty Image caption Журналистка телеканала Эй-би-си Эми Робак и Джеффри Эпштейн

В США достоянием гласности стала видеозапись, на которой ведущая телеканала Эй-би-си Эми Робак жалуется, что редакционное начальство сняло с эфира ее сюжет об американском миллиардере Джеффри Эпштейне, обвинявшимся в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству, из-за давления со стороны британской королевской семьи.

На видеозаписи видно, как Эми Робак сокрушается, что её интервью с одной из жертв Эпштейна и принца Эндрю так и не было выпущено в эфир.

"Дворец об этом узнал, - говорит телеведущая, - и угрожал нам разными способами".

Один из исполнительных директоров телеканала заявил в ответ, что в этом утверждении "ноль правды".

В августе этого года богатый финансист со связями Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере, где он содержался в ожидании процесса по обвинению в сексуальных преступлениях. В ходе последовавшего расследования было установлено, что он покончил с собой.

Эми Робак на видеозаписи выражает негодование по поводу того, что интервью, которое она взяла в 2015 году у Вирджинии Джуффре (в девичестве - Робертс), так и не пошло в эфир.

Эту видеозапись во вторник обнародовала американская правая организация Project Veritas, стремящаяся разоблачать либеральный уклон в крупных средствах массовой информации.

Вирджиния Джуффре (как и еще несколько женщин) утверждает, что стала жертвой сексуальных преступлений Эпштейна, который заставлял ее заниматься сексом с влиятельными мужчинами, в числе которых был и принц Эндрю.

Она показала под присягой, что ее трижды заставляли заниматься сексом с британским принцем, когда она была еще несовершеннолетней.

Принц Эндрю отрицает, что у него были отношения или какой-либо сексуальный контакт с Джуффре.

В 2015 году во время рассмотрения дела Эпштейна председательствовавший судья постановил, что обвинения Вирджинии Джуффре в отношении принца Эндрю "неуместны и не имеют существенного значения", и распорядился, чтобы их изъяли из обвинений в адрес Эпштейна.

Правообладатель иллюстрации Virginia Roberts Image caption Вирджиния Джуффре утверждала, что имела сексуальные контакты с принцем Эндрю (на фото от 2001 года вместе с Жислен Максвелл)

Что показано на видеопленке?

"У меня эта история вот уже три года. Я взяла у Вирджинии Робертс это интервью, - говорит Робак кому-то за кадром. - Но мы его не дали в эфир. Во-первых, мне сказали: "Кто такой Джеффри Эпштейн? Никто его не знает. Это дурацкая история".

"А потом дворец [Букингемский] узнал, что она нам выложила все свои обвинения против принца Эндрю, и стал угрожать нам разными способами. Мы испугались, что не сможем потом взять интервью у Кейт и Уилла [герцога и герцогини Кембриджских]. Это тоже убило историю", - продолжает телеведущая.

Представитель Букингемского дворца в своем заявлении Би-би-си заявил, что "это дело Эй-би-си".

По признанию Эми Робак, в записанном ею с Джуффре интервью также содержались обвинения в адрес бывшего президента США Билла Клинтона.

"У нас там было всё, - продолжает она на записи. - Я в течение трех лет пыталась передать это интервью, но всё впустую. А теперь всё это выходит наружу, как будто это что-то новое, а на самом деле, черт возьми, у меня всё это было".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эми Робак (вторая справа) освещала в Лондоне рождение принца Джорджа в 2013 году

Как отреагировал телеканал Эй-би-си?

После публикации видеозаписи Эми Робак телеканал выпустил заявление, в котором объяснил свое решение не давать интервью, на которое ссылается Робак, тем, что оно не соответствовало редакционным стандартам.

"Но мы не прекращали расследовать эту историю", - говорится в заявлении и указывается, что на расследование дела Эпштейна были направлены существенные ресурсы телеканала.

Эми Робак в отдельно сделанном заявлении разъяснила, что попавшая сейчас в интернет видеопленка была записана прошлым летом, в тот момент, когда она была "крайне расстроена" из-за того, что в СМИ стали появляться обвинения в адрес Эпштейна.

По ее словам, она была огорчена, "потому что важное интервью, которое я взяла у Вирджинии Робертс, не пошло в эфир из-за того, что мы не смогли добыть каких-либо дополнительных доказательств [сделанных Робертс обвинений], как того требуют редакционные стандарты Эй-би-си".

"Мои слова о принце Эндрю, как и ее утверждения о том, что она видела Билла Клинтона на частном острове Эпштейна - все это относится к тому, что сказала Вирджиния Робертс в том интервью в 2015 году. Я имела в виду ее утверждения, а не то, что Эй-би-си подтвердил в ходе своих репортажей", - пояснила Робак.

Она также добавила, что за прошедшие четыре года никто не говорил ни ей, ни членам ее команды, чтобы они перестали делать сюжеты об Эпштейне.