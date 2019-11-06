Елизавета II решила отказаться от одежды с натуральным мехом

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Королева Британии Елизавета II приняла решение отказаться от одежды и аксессуаров из натурального меха, сообщил Букингемский дворец. Некоторые королевские наряды уже перешиты.

О том, что королева отказывается от натурального меха, написала в своей книге "Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф" личный костюмер королевы Анджела Келли.

"Если Ее Величество придется посещать какое-либо мероприятие в очень холодную погоду, с 2019 года, чтобы не замерзнуть, она будет надевать одежду из искусственного меха", - рассказала личный костюмер королевы Анджела Келли.

Пресс-секретарь Букингемского дворца подтвердил, что для пошива новой одежды для королевы при необходимости будет использоваться только искусственный мех.

При этом, как уточнили в Букингемском дворце, королева продолжит носить те меховые изделия, которые были приобретены или созданы для нее ранее - от шляп до церемониальных мантий.

В своей книге Анджела Келли рассказывает, что мех норки на пальто, которое было на королеве во время ее визита в Словакию в 2008 году, сейчас заменен на искусственный.

Королеву неоднократно критиковали за то, что она продолжала носить меховые изделия, когда от использования меха отказались почти все модные дома, признав использование меха для изготовления одежды и аксессуаров жестоким решением.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В 1950-1960-х годах королева часто появлялась на публике в эффектном леопардовом пальто

Ранее об отказе от использования натурального меха заявили многие известные модные дома.

Итальянский дом моды Gucci принял решение отказаться от использования меха животных в 2017 году. В 2018 году Лондонская неделя моды стала первым крупным событием, где не была представлена одежда и аксессуары из натурального меха.

В мае этого года об отказе от меха сообщил модный дом Prada. В числе модных домов, отказавшихся от использования меха - Calvin Klein, Stella McCartney, Vivienne Westwood, Tommy Hilfiger, Versace, Armani и Hugo Boss.

Недавно один из крупнейших американских ритейлеров - розничная сеть Macy's - сообщила, что к февралю 2021 года она полностью откажется от продажи меховых изделий.

В октябре Калифорния стала первым американским штатом, запретившим продажу изделий из натурального меха.

Британия хотя и стала первой страной в мире, отказавшейся от производства натурального меха по этическим соображениям, продолжает импортировать меховые изделия из других стран, в том числе из Финляндии, Польши и Китая.

Решение королевы отказаться от меха с одобрением встретили защитники прав животных.

"Сотрудники Peta [организация "Люди за этичное обращение с животными"] поднимают бокалы с джином и Дюбонне за гуманное решение королевы отказаться от меха", - говорит глава международных программ организации Мими Бехечи.

По ее словам, 95% британцев не носят одежду из натурального меха.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В 1950-1960-х годах королева часто появлялась на публике в эффектном леопардовом пальто

Исполнительный директор организации Humane Society International Клэр Басс назвала решение королевы отражением настроений британцев, большинство из которых "испытывают отвращение к использованию натурального меха".

"Мы призываем британское правительство последовать примеру Ее Величества и сделать Британию первой страной в мире, где будет запрещена продажа натурального меха", - сказала она.

2019 года

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Однако Британская ассоциация меховой торговли (BFTA) не согласна с таким предложением. В ассоциации говорят, что натуральный мех является более экологичным материалом, чем искусственный - из-за его прочности, долговечности и натурального происхождения. В ассоциации отмечают, что изделия из меха служат многие годы, а после износа такие изделия не превращаются в "пластиковые отходы".

"Натуральный мех - один из наиболее долговечных натуральных материалов, доступных нам. Поэтому мы уверены, что члены королевской семьи, несмотря на призывы защитников прав животных, продолжат носить меховые изделия, выполненные из меха этичного происхождения (то есть из меха животных, умерших естественной смертью)", - сказал представитель ассоциации.

Королева Елизавета II никогда не пренебрегала мехом. В 1950-х и начале 1960-х годов она часто появлялась в эффектном пальто из шкуры леопарда. В 1940-х она приходила в мехах в театр.

Герцогиня Кембридская также носит меха, но при этом, как отмечается, она носит только то, что сделано из меха этичного происхождения. Один из самых любимых меховых предметов гардероба герцогини - коричневая шапка из альпаки. Известно, что животное, из меха которого сделана эта шапка, умерло естественной смертью.

Герцогиня является поклонницей марки Peruvian Connection, и в ее гардеробе есть как минимум несколько шапок из меха альпаки разных цветов.

В 2010 году супругу принца Чарльза Камиллу Паркер-Боулз критиковали за появление в пальто из натурального меха во время визита в Варшаву. После этой поездки герцогиня Корнуольская не появлялась на публике в мехах. Как заявили в Кларенс-хаусе, герцогиня Корнуольская не носит меховые изделия уже почти десять лет.

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская, никогда не появлялась на публике в мехах, из-за чего ее в прессе иногда называют "веганом в моде".