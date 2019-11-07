В Якутии завели дело после того, как пилот дал знакомой управлять самолетом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самолет Ан-24 (архивное фото)

В Якутии возбудили уголовное дело в связи с инцидентом на борту самолета Ан-24 компании "ИрАэро", когда пилот во время пассажирского рейса допустил к штурвалу свою знакомую. Это было снято на видео, публикация которого привела к скандалу и проверке.

Дело возбуждено по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По версии следствия, 31 августа этого года один из членов экипажа провел в кабину 33-летнюю пассажирку и передал ей управление самолетом Ан-24. Это была его знакомая, пишет Интерфакс. При этом на борту находились пассажиры.

Дело возбуждено не против пилота, а по факту "управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок", уточняет РИА Новости.

Ранее в интернете появилось видео из кабины летящего самолета, на котором пилот дает указания своей знакомой, как управлять штурвалом - "крутить вправо" или влево. Видно также, что самолет находится в воздухе. Рейс выполнялся по маршруту Якутск - Саккырыыр (Батагай) - Якутск.

Видео широко разошлось в соцсетях и СМИ, в связи со скандалом Восточно-Сибирское управление на транспорте СКР начало проверку инцидента.

В авиакомпании "ИрАэро" агентству Интерфакс ранее сообщали, что также проводят проверку фото- и видеоматериалов, размещенных в социальных сетях.

"По итогам проверки будет дана оценка достоверности представленной информации. В настоящий момент имеются сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок", - заявляли в пресс-службе.