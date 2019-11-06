Либертарианца Михаила Светова вызвали в Следственный комитет

Правообладатель иллюстрации TASS

Член Либертарианской партии России Михаил Светов получил повестку от Следственного комитета России (СКР). Он считает, что это связано с его политической деятельностью. На волне летних протестов либертарианцы выступали в роли организаторов митингов.

О том, что его вызывают в СКР в связи с проведением доследственной проверки, Светов написал в "Твиттере".

Ранее в среду телеканал РЕН-ТВ, не указывая источник информации, сообщил, что в отношении Светова якобы начата проверка по статье о развратных действиях (статья 135 УК РФ).

"В РЕН-ТВ новость опубликовали раньше, чем повестка свалилась ко мне в почтовый ящик. Час назад ее еще не было", - обратил внимание активист.

Русской службе Би-би-си Светов пояснил, что в полученной им повестке не уточняется, по какой статье инициирована доследственная проверка.

"В повестке написано, что вызывают "по материалам проверки", и далее указан номер материалов. Но не указано даже, по какой статье вызывают", - рассказал он.

Светов уточнил, что ему нужно явиться в Савеловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу Москвы 8 ноября.

"Связано это [доследственная проверка] с моей политической деятельностью, очевидно, успех моей работы вызывает опасения у действующей власти, - предположил он. - Эти набросы продолжаются в течение всего времени, что я занимаюсь политической деятельностью".

Светов состоит в Либертарианской партии России с 2010 года и является одним из ее лидеров.

В понедельник, 4 ноября, Светов объявил о выходе из ее федерального комитета, однако заверил, что саму партию не покидает. "Из партии не вышел, не переживайте. Но возьму передышку на книгу и другие проекты", - объяснил он.

Либертарианская партия неоднократно выступала в качестве организатора оппозиционных митингов в Москве и подавала в мэрию города заявки на их проведение.

В конце июля Светов был задержан сразу после неудачных переговоров с московскими властями и арестован на 30 суток за нарушение порядка организации митинга.