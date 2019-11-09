Донбасс: войска в Петровском развели, чтобы вернуться к "нормандской четверке"

Правообладатель иллюстрации Denis Grigoryuk/ASD.news Image caption Петровское было последней точкой на линии фронта, где стороны договорились о разведении войск

В населенном пункте Петровское Донецкой области Украина и самопровозглашенная ДНР начали развод войск. За процессом наблюдают представители ОБСЕ.

После Станицы Луганской и Золотого село Петровское было последней точкой на линии соприкосновения, где это необходимо было сделать в рамках заключенных в Минске договоренностей.

После подписания Киевом "формулы Штайнмайера" и развода сил на всех трех участках фронта не останется никаких формальных препятствий для проведения встречи в "нормандском формате", на которой лидеры Германии, Франции, Украины и России вновь попытаются найти выход из донбасской войны.

О разведении сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском контактная группа в Минске договорилась еще в 2016 году, но окончательно выполнить это получилось только сейчас.

Развести силы в столице Луганской удалось еще летом, в другом населенном пункте Луганской области - Золотом - это случилось в конце октября.

Перестали видеть друг друга

В репортаже украинского Donbas Public TV сразу после разведения в Золотом было сказано, что после этого расстояние между позициями противоборствующих сторон увеличилось до двух километров, из-за чего военные перестали видеть друг друга и, соответственно, использовать стрелковое оружие.

Село Петровское находится недалеко от Докучаевска. До войны в селе жили около двухсот человек, на сегодняшний день большинство жителей Петровское покинули.

Во время своего пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский сказал об этом месте: "Там степь. В Петровском, там, где разведение, там нет ни единого человека. Там нет людей", - но несколько жителей все же продолжают жить в селе, находящемся под контролем самопровозглашенной ДНР.

Правообладатель иллюстрации Denis Grigoryuk/ASD.news Image caption К шестому году конфликта жителей в Петровском почти не осталось

Украинская сторона настаивала на том, что разведению сил должна предшествовать неделя тишины на соответствующем участке фронта. Из-за обстрелов и из-за сопротивления ветеранов добровольческого корпуса "Азов" развод сил в Золотом состоялся не сразу.

Обстрелы и доверие

Почти тот же сценарий повторился и в Петровском. 31 октября мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел украинских позиций со стороны ДНР.

Поэтому, когда 4 ноября представители самопровозглашенной республики сообщили о готовности отвести войска и пустили в небо сигнальную белую ракету, украинские военные заявили, что отвода в этот день не произойдет.

Российским государственным СМИ это дало повод в очередной раз обвинить Киев в срыве договоренностей.

"Если Киев не в состоянии обеспечить отвод сил на одном давно уже согласованном участке, то лишний раз подтверждается уверенность, что ему нельзя доверять", - заявил 4 ноября Интерфаксу политолог Алексей Чеснаков.

Чеснаков добавил, что своевременное разведение сил могло стать важным сигналом о реальной готовности Украины разрешить конфликт мирным путем.

"Это не только сигнал к началу саммита "Нормандской четверки", это еще и наглядный показатель того, является ли Украина в принципе способной осуществлять со своей стороны процесс мирного урегулирования", - заявил он.

Подписание Украиной "формулы Штайнмайера", а также разведение сил на всех трех участках фронта было обязательным условием российской стороны для проведения очередного саммита в "нормандском формате".

Встреча "нормандской четверки"

Последняя встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии состоялась в сентябре 2016 года, на ней Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Владимир Путин и Петр Порошенко обсуждали как раз достигнутые в Минске договоренности о разведении сил на трех участках фронта, а ее итогом стало поручение главам МИД представить лидерам на подписание "дорожную карту" по выполнению минских соглашений.

С тех пор саммиты четверки ни разу не собирались. Владимир Зеленский с момента избрания президентом Украины неоднократно заявлял о своем желании провести подобную встречу как можно быстрее, но из-за выдвигаемых Москвой условий ее сроки постоянно сдвигались.

5 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможна ли встреча "нормандской четверки" до конца года, заявил, что Москва внимательно следит за процессом разведения войск в Донбассе.

"Президент Путин выступает за продолжение работы в "нормандском формате", хочет как можно скорее провести саммит в "нормандском формате", - сказал Песков. - Вместе с тем он считает, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности".