Запрет на протесты экоактивистов признан незаконным - полицию Лондона ждут сотни исков

Правообладатель иллюстрации Nathan Williams/ BBC News Image caption В октябре лондонская полиция запретила активистам движения собираться в группы более двух человек для выражения протеста

Движение экоактивистов Extinction Rebellion успешно обжаловало в суде запрет на протесты, распространяющийся на весь Лондон.

В октябре лондонская полиция запретила активистам движения собираться в группы более двух человек для выражения протеста.

Юристы Extinction Rebellion посчитали, что полиция превысила свои полномочия, обозначенные в законе об общественном порядке. В ходе судебных слушаний адвокат Филиппа Кауфманн, представляющая движение, заявила, что решение о запрете было "должностным злоупотреблением". Она называет его сомнительным и иррациональным. По словам адвокатов, в ближайшее время сотни человек могут подать иски к полиции из-за незаконного задержания.

Скотленд-Ярд заявил, что это был единственный способ справиться с неудобствами для людей и бизнеса, вызванными протестами. Полиция пыталась с помощью закона об общественном порядке ограничить место проведения протестов Трафальгарской площадью.

Суд постановил, что закон, который стал обоснованием для запрета, не распространяется на "отдельные собрания".

"Отдельные собрания, разделенные и по времени, и многими милями, даже если они координировались одной организацией, не являются публичным собранием, определенном в законе об общественном порядке", - заявил лорд-судья Динджемэнс.

"Поэтому "Осеннее восстание" Extinction Rebellion, запланированное на 14-19 октября, не было публичным собранием… значит, решение о навязывании условия было незаконным", - добавил он.

Но суд также отметил, что закон об общественном порядке дает некоторые полномочия полиции, позволяющие ей законно контролировать будущие протесты, которые преднамеренно хотят довести полицейские ресурсы до предела, чего добивалось Extinction Rebellion.

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В октябре в разных районах центрального Лондона в течение 10 дней проходили акции неповиновения под общим названием "Осеннее восстание". Протестующие призывали правительство принять неотложные меры для борьбы с изменением климата.

Экоактивисты перекрывали районы, прилегающие к парламенту и Банку Англии, а также пытались дестабилизировать работу аэропорта Лондон-Сити.

За это время полиция задержала около 1500 человек за нарушение общественного порядка.

Запрет был снят через четыре дня после принятия. Полиция заявила, что он больше не нужен, поскольку протестные акции к тому времени завершились.