Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Родственники погибших осматривают сгоревший автомобиль

13-летний мальчик, выживший в ходе вооруженного нападения на семью мормонов в Мексике, сумел спрятать шестерых братьев и сестер в кустах, после чего прошел 23 километра, чтобы вызвать помощь, сообщили его родственники.

В результате нападения, которое произошло во вторник в северной части Мексики, погибли девять человек - шестеро детей и трое взрослых. Восемь детей выжили. По сообщениям американских СМИ, пять из них получили пулевые ранения.

Погибшие были членами семьи ЛеБарон, связанной с мормонским сообществом, которое десятки лет назад обосновалось в Мексике.

Министр безопасности Мексики заявил, что на группу мормонов напали по ошибке, приняв их за других. Но родственники погибших заявили, что семья в прошлом получала угрозы из-за своих заявлений о жестокости местных наркокартелей.

В штате Сонора враждуют две преступные группировки - "Ла Линеа", связанная с крупным картелем Хуареса, и "Лос Чапос", входящая в картель Синалоа.

Как удалось сбежать детям?

Колонна из трех автомобилей, в которых находились три женщины со своими 14 детьми, отправилась из Бависпе в штате Сонора в Ла-Мора в соседнем штате Чиуауа. Было решено ехать вместе из соображений безопасности, сообщил телеканалу Си-эн-эн один из родственников.

Правообладатель иллюстрации Reuters/handout Image caption Кристина Лэнгфоррд-Джонсон погибла, но ее семимесячная дочь Фейт выжила

Процессия попала в засаду в Бависпе. Когда мать и двух братьев Девина Лэнгфорда застрелили, он спрятал своих шестерых братьев и сестер в кустах и замаскировал их ветками. Затем он шесть часов шел до своей общины в Ла-Мора, написала в "Фейсбуке" его родственница Кендра Ли Миллер.

Одна из сестер, девятилетняя Маккензи, не дождавшись возвращения брата, покинула убежище и шла в темноте в течение четырех часов. Ее обнаружили спасатели.

В бойне выжила семимесячная девочка Фейт Лэнгфорд. Ее мать Кристина Лэнгфорд-Джонсон успела поставить детское кресло на пол автомобиля. Женщина затем вышла из авто с поднятыми вверх руками, умоляя нападавших прекратить стрельбу, но была убита, рассказал один из выживших.

Когда Девин добрался до Ла-Моры, члены общины вооружились, чтобы отправиться на место бойни. Но затем они решили подождать подкрепления, чтобы не подвергать себя опасности. В течение нескольких часов в Ла-Море была слышна непрекращающаяся стрельба, написала Миллер.

Фейт нашли в автомобиле спустя 11 часов после нападения.

Раненых детей доставили на вертолете в американский город Финикс для лечения. Восьмилетний Коди получил пулевые ранения челюсти и ноги, 14-летний Кайл был ранен в ногу, четырехлетний Сандер - в спину, а девятимесячному Брикстону выстрелили в грудь.

Кем были погибшие?

Пять человек - 30-летняя Мария Ронита-Миллер, ее восьмимесячные близнецы Тайтус и Тиана, 12-летний Говард и 10-летняя Кристал погибли после взрыва автомобиля, который перед этим подвергся интенсивному обстрелу.

Правообладатель иллюстрации CBS news Image caption Фото Марии Рониты-Миллер с семьей

В нескольких километрах оттуда злоумышленники напали на два других автомобиля. Погибли 43-летняя Дона Лэнгфорд и ее 11-летний сын. Лэнгфорд-Джонсон погибла, выходя из другого автомобиля.

Президент США Дональд Трамп назвал пострадавших "прекрасной семьей и друзьями", которые оказались в перестрелке между двумя жестокими наркокартелями.

Какой была реакция на бойню?

Трамп заявил, что готов оказать помощь в борьбе с проблемой насилия со стороны наркокартелей, чтобы "стереть их с лица земли".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ноября 2019 г.

"Если Мексика будет нуждаться или попросит помощи в том, чтобы избавиться от этих монстров, США готовы и могут подключиться и сделать работу быстро и качественно, - написал он в "Твиттере". - Ждем лишь звонка от вашего великого президента!"

Позднее, по итогам телефонного разговора с Трампом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что правосудие в Мексике - дело правительства страны.

"Через президента Трампа я выразил глубочайшие соболезнования родным и близким жертв инцидента на границе Чиуауа и Сонора. Я поблагодарил его за готовность помочь и сообщил, что правосудием занимаются органы правительства Мексики", - написал Обрадор в "Твиттере".

Губернатор штата Сонора Клаудия Павлович Ареллано назвала людей, ответственных за бойню, монстрами.

Двоюродный брат одной из погибших женщин Джулиан ЛеБарон также потребовал найти виновных.

"Мы хотим знать, кто за этим стоял, почему они это совершили, и мы хотим, чтобы эта информация была достоверной. Нам непонятно, кто мог напасть на женщин и детей", - сказал он в интервью мексиканскому радио.

Что такое община ЛеБарон?

Все пострадавшие входили в общину ЛеБарон, которая была образована отколовшейся группой мормонов в начале XX века, после того как их церковь в США поменяла взгляды на многоженство.

В общину ЛеБарон входят мормоны и католики. Ее члены рассказали Си-эн-эн, что в сообществе проживает около 3 тыс. человек.

По словам участницы общины Тиффани Лэнгфорд, у членов группы - разные убеждения, но в целом там практикуют фундаменталистский мормонизм.

"Мы - большая семья, - сказала Лэнгфорд в интервью телекомпании. - Мы любим и поддерживаем друг друга, независимо от наших индивидуальных убеждений. Я никогда не видела такой силы единства и любви в столь большой семье. Это трагедия всей нашей жизни".

Местные СМИ считают, что автомобили могли спутать с колонной противоборствующей группировки.

В 2009 году Эрик ЛеБарон был взят в заложники, и за его возвращение потребовали выкуп. Община отказалась платить за его освобождение, чтобы впредь не поощрять подобные похищения.

Эрика ЛеБарона в итоге отпустили, но через некоторое время его брат Бенджамин был забит до смерти.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Власти направили к месту происшествия дополнительные силы полиции

В 2010 году Джулиан ЛеБарон опубликовал статью в газете Dallas Morning News, призвав власти Мексики выступить против организованной преступности.

Во вторник, комментируя случившееся мексиканскому радио, он сказал, что его семья получала угрозы. "Мы сообщали об угрозах, и это - последствия", - сказал он.

В прошлом году у семьи произошел конфликт с местными фермерами, которые обвинили мормонов в чрезмерном использовании воды для выращивания своих ореховых деревьев, из-за чего близлежащим фермам поливать свой урожай было нечем.

Ранее семья ЛеБарон требовала дать ей право создавать собственные силы безопасности.

Насколько серьезна проблема с преступлениями, связанными с оборотом наркотиков в Мексике?

Картель Синалоа наглядно продемонстрировал свое могущество в октябре, когда члены группировки захватили город Кульякан и вступили в уличные бои с полицией. Причиной стало задержание сына наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо, отбывающего пожизненный срок.

Уступая в численности, силы безопасности Мексики решили освободить Овидио Гусмана Лопеса, чтобы остановить кровопролитие.

Media playback is unsupported on your device Перестрелки наркомафии с полицией в Мексике. Видео

Как сообщалось, в ходе перестрелок с применением крупнокалиберного оружия было взорвано несколько машин. Судя по кадрам с улиц Кулиакана, город погрузился в хаос.