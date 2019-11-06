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Всем известно, что настроение, самочувствие и здоровье связаны с количеством сна. Сон также влияет на уровень благосостояния, выяснили ученые.

Исследователи в США обнаружили, что те, кто спят всего на один час дольше в течение недели, в среднем зарабатывают на 4,9% больше своих коллег, кто выполняет ту же самую работу.

Есть много теорий, почему так происходит, но основная заключается в том, что хорошо отдохнувшие работники более продуктивны, цитирует New York Times Мэтью Гибсона, экономиста из колледжа Уильямса в штате Массачусетс.

Если люди приходят на работу после хорошего сна, то они и чувствуют себя лучше, и лучше работают, сказал газете Guardian Джеффри Шредер, один из авторов американского исследования о связи между сном и доходами.

Конечно, не все так просто. Если вы будете поздно вставать и опаздывать на работу, то ваш работодатель вряд ли будет этим доволен, что в результате может отразиться на зарплате. С другой стороны, недосып приводит к стрессу, а всем известно, что стресс снижает продуктивность.

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Чем восточнее, тем лучше

Сон во многом контролируется циркадными ритмами, которые также называют биологическими часами. Большинство людей просыпается примерно в одно и то же время, так как всем надо идти на работу, в школу и так далее.

Но засыпают люди в разное время, в зависимости от времени захода солнца. Ученые решили рассмотреть поведение и доходы американцев, живущих в одном часовом поясе.

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Выяснилось, что те, кто живет в восточной части одного часового пояса, ложатся спать примерно на час раньше тех, кто живет в западной части, и, соответственно, спят немного дольше. Эти же люди зарабатывают больше, чем те, кто делает ту же работу, но, по сравнению с теми, кто живет восточнее, недосыпают.

Исследования также показывают, что те, кто спят всего по шесть часов в сутки в течение двух недель, демонстрируют те же результаты, что и люди, которые вообще не спали по двое суток подряд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спать можно и на работе, но только если ваш работодатель не против

Некоторые компании также заметили влияние сна на продуктивность. Google, Facebook и некоторые другие крупные компании предоставляют сотрудникам места, где те могут недолго поспать во время рабочего дня.

Причем подобные меры предпринимаются отнюдь не из альтруизма, а лишь потому, что отдохнувшие люди работают лучше, даже если они вздремнули на работе всего лишь полчаса.