Китай вводит виртуальный комендантский час для подростков-геймеров

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Китая обеспокоены ростом близорукости среди подростков

Правительство Китая объявило, что вводит ограничения на количество времени, которое подростки могут проводить за компьютерными играми.

Для несовершеннолетних вводится практически комендантский час. Всем, кто моложе 18 лет, будет запрещено играть в компьютерные игры между десятью вечера и восемью утра. Кроме того, они смогут это делать лишь полтора часа в сутки в будни и не более трех часов в день в выходные.

Власти Китая борются с зависимостью от видеоигр, распространенной среди значительной части населения, в особенности подростков. Власти считают, что это игры плохо влияют на здоровье несовершеннолетних.

Введены и другие ограничения. Геймеры в возрасте от восьми до 16 лет могут тратить на подобные игры не более 200 юаней в месяц (29 долларов). Те, кому от 16 до 18, могут тратить вдвое больше - 400 юаней.

Китай - второй по величине рынок для видеоигр после США.

Чем обеспокоены власти?

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Правительство Китая не раз критиковало индустрию видеоигр, так как, по мнению властей, подобные игры вредны для растущего организма.

В 2018 году Пекин объявил о создании новой должности регулятора видеоигр, так как многие опасались, что у детей развивается близорукость. Власти решили ограничить число новых игр, которым было разрешено выходить на рынок, а также ограничить время, которое игроки могут проводить перед экраном.

В том же году в Китае было временно запрещено выпускать новые видеоигры. Запрет продлился девять месяцев и нанес существенный урон этому сектору экономики.

Некоторые компании отреагировали моментально.

Tencent, крупнейшая в мире компания производящая компьютерные игры, сразу же запретила пользователям моложе 12 лет играть более часа в сутки. Подросткам от 12 до 18 лет разрешается играть два часа в день. Компания также требует от пользователей при регистрации указывать свой возраст, и эти данные сравниваются с доступной информацией из государственных источников.

Однако система подтверждения возраста иногда не срабатывает. Теперь правительство разрабатывает единую систему.

Вредны ли видеоигры?

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В 2018 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые назвала чрезмерной пристрастие к видеоиграм психическим расстройством.

Ассоциация психиатров Америки так не считает и заявляет, что этот вопрос требуется более тщательно изучить.