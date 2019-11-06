В Москве задержан возможный соучастник убийства начальника ингушского центра "Э"

Правообладатель иллюстрации Russian Ministry of Internal Affairs Image caption Ибрагим Эльджаркиев стал главой Центра "Э" Ингушетии в декабре 2017 года

Российские спецслужбы задержали в Москве мужчину для проверки на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, сообщают информагентства со ссылкой на информированные источники.

"Задержан мужчина, он проверяется на причастность к преступлению. Он находился на месте происшествия во время убийства", - сказал собеседник Интерфакса.

Эту информацию подтвердил источник ТАСС. По его словам, ранее для проверки были задержаны еще несколько человек, "но их причастность не подтвердилась".

По информации анонимных телеграм-каналов, задержанного могут звать Алихан Осканов, но официально эта информация не подтверждена.

Ибрагим Эльджаркиев был убит вечером 2 ноября на стоянке одного из дворов на улице Академика Анохина в Москве. Вместе с главой ингушского Центра "Э" неизвестный застрелил его брата - 30-летний Ахмед Эльджаркиев работал анестезиологом-реаниматологом в Первой градской больнице.

По данным следствия, нападавший сделал около 10 выстрелов по Эльджаркиевым. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину доложили об убийстве главы ЦПЭ.

"Идет работа, нужно дождаться ее результатов. Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики, этого убийства должны быть найдены", - сказал Песков.

Телеграм-канал Baza сообщал, что главная рабочая версия заказного убийства связана с конфликтом между начальником Центра "Э" и религиозной общиной из Ингушетии, называющей себя мюридами Батал-хаджи Белхороева. Об этом также писал РБК. Собеседник издания утверждал, что, "по информации из республики, так называемые батлаки подозревали Эльджаркиева в похищении одного из своих единомышленников".

Чем известен ингушский Центр "Э"

Эльджаркиев конфликтовал не только с "белхороевскими". За свою карьеру в силовых органах он мог нажить много врагов. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, отметил, что помимо версии о "батлаках" отрабатываются и другие - в том числе связанные с ролью Эльджаркиева в деятельности местных силовиков.

По словам коллег убитого начальника центра "Э", Эльджаркиев "сумел создать надежный заслон на пути распространения экстремизма в республике Ингушетия", а при его участии "было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений… пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности".

Эльджаркиев пришел в правоохранительные органы в 2004 году - на должность оперуполномоченного ФСКН. В 2016 году ФСКН была упразднена, а Эльджаркиев перешел на работу в региональное МВД - он возглавил Центр по противодействию экстремизму.

В том же 2016 году предыдущий руководитель Центра "Э" Тимур Хамхоев вместе с несколькими подчиненными попал под следствие: силовиков обвинили в том, что они пытками заставляли задержанных подписать признательные показания, один из таких допросов закончился убийством местного жителя.

В июле 2018 года Хамхоев был осужден на семь лет колонии общего режима, его сослуживцы также получили тюремные сроки - почти вдвое меньше тех, которые просило обвинение.

Пока суд в Нальчике слушал дело ингушских полицейских, в самой республике стали появляться сообщения о пытках в претерпевшем кадровые изменения Центре "Э" - уже при новом главе, Эльджаркиеве.