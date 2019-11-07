Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption "Климатическая забастовка" в Эдинбурге в сентябре 2019 года

Словом 2019 года в английском языке по версии Collins English Dictionary стало выражение "climate strike" ("климатическая забастовка").

Впервые оно было зарегистрировано издательством в 2015-м после акций протеста в Париже, где проходила конференция по изменению климата. Но в этом году частота его употребления возросла в сто раз - благодаря Грете Тунберг, 16-летней шведской школьнице, которая в 2018 году начала серию еженедельных акций протеста у шведского парламента. Она и ее единомышленники требовали начать активную борьбу против изменения климата.

В шорт-лист 2019-го вошло и другое слово из лексикона защитников окружающй среды: "rewilding" (означает возращение той или иной местности в дикое природное состояние).

Другие слова, которые вошли в шорт-лист:

"influencer" (человек, оказывающий воздействие на умы через соцсети);

"deepfake" (основанная на искусственном интеллекте методика создания поддельных изображений или видео, которые невозможно отличить от настоящих);

"hopepunk" (оптимистическое направление сторителлинга, противопоставляемое мрачному антиутопическому "grimdark").

"Экологическое" слово становится словом года по версии Collins Dictionary второй год подряд: в 2018 году им стало "single-use" ("одноразовый", часто применяется к изделиям из пластика), частота употребления которого за пять лет возросла в четыре раза.

В прошлогодний шорт-лист также вошли "Gaslight" (слово из области психологии, означающее невидимое эмоциональное насилие) и "Gammon", которым в Британии дразнят сторонников брексита.

Словом 2017 года по версии Collins Dictionary стало "fake news", а 2016-го - "брексит".

Collins English Dictionary - не единственная организация, которая выбирает слово года. В англоязычном мире таких около десятка. Из британских наиболее известен также Oxford Dictionary, из американских - American Dialect Society. Они свои слова 2019 года еще не объявили.

Фаворитами Oxford Dictionary в прошлые годы становились "toxic" (2018, "токсичный", применительно к психологии), "youthquake" (2017, "большие перемены в обществе и культуре, идущие от молодежи") и "post-truth" (2016, "постправда").

American Dialect Society словами года называла "tender age shelters" (2018 - места, в которых правительство США содержит детей нелегальных иммигрантов), "fake news" и "dumpster" ("катастрофическая ситуация").