Издатели Collins Dictionary объявили слово 2019 года. Грете Тунберг будет приятно
Словом 2019 года в английском языке по версии Collins English Dictionary стало выражение "climate strike" ("климатическая забастовка").
Впервые оно было зарегистрировано издательством в 2015-м после акций протеста в Париже, где проходила конференция по изменению климата. Но в этом году частота его употребления возросла в сто раз - благодаря Грете Тунберг, 16-летней шведской школьнице, которая в 2018 году начала серию еженедельных акций протеста у шведского парламента. Она и ее единомышленники требовали начать активную борьбу против изменения климата.
В шорт-лист 2019-го вошло и другое слово из лексикона защитников окружающй среды: "rewilding" (означает возращение той или иной местности в дикое природное состояние).
- "Пофиг" и "джедай". Новый сленг и термины из "Звездных войн" в Оксфордском словаре
- Химикаты токсичные. Маскулинность тоже токсичная. "Токсичный" стало словом года
- "Постправда" стала словом года по версии Оксфордского словаря
Другие слова, которые вошли в шорт-лист:
- "influencer" (человек, оказывающий воздействие на умы через соцсети);
- "deepfake" (основанная на искусственном интеллекте методика создания поддельных изображений или видео, которые невозможно отличить от настоящих);
- "hopepunk" (оптимистическое направление сторителлинга, противопоставляемое мрачному антиутопическому "grimdark").
"Экологическое" слово становится словом года по версии Collins Dictionary второй год подряд: в 2018 году им стало "single-use" ("одноразовый", часто применяется к изделиям из пластика), частота употребления которого за пять лет возросла в четыре раза.
В прошлогодний шорт-лист также вошли "Gaslight" (слово из области психологии, означающее невидимое эмоциональное насилие) и "Gammon", которым в Британии дразнят сторонников брексита.
Словом 2017 года по версии Collins Dictionary стало "fake news", а 2016-го - "брексит".
Collins English Dictionary - не единственная организация, которая выбирает слово года. В англоязычном мире таких около десятка. Из британских наиболее известен также Oxford Dictionary, из американских - American Dialect Society. Они свои слова 2019 года еще не объявили.
Фаворитами Oxford Dictionary в прошлые годы становились "toxic" (2018, "токсичный", применительно к психологии), "youthquake" (2017, "большие перемены в обществе и культуре, идущие от молодежи") и "post-truth" (2016, "постправда").
American Dialect Society словами года называла "tender age shelters" (2018 - места, в которых правительство США содержит детей нелегальных иммигрантов), "fake news" и "dumpster" ("катастрофическая ситуация").