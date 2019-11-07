Южная Корея вернула КНДР двух рыбаков. Они признались в убийстве 16 коллег

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фотография северокорейской рыбацкой шхуны, сделанная в декабре 2018 года

В КНДР вернули двоих рыбаков, которые пытались сбежать в Южную Корею и признались в убийстве 16 своих коллег на борту рыболовецкого судна.

Они пересекли морскую границу между государствами в субботу; спустя два дня их задержали в Японском море южнокорейские власти.

Обычно Южная Корея предоставляет убежище перебежчикам, но в данном случае власти страны заявили, что сбежавшие представляют угрозу для национальной безопасности и являются преступниками.

Моряки признались, что они совместно еще с одним коллегой убили капитана судна за то, что он якобы жестоко обращался с ними, сообщает южнокорейское агентство Йонхап.

Затем они убили других членов экипажа, которые начали протестовать, и сбросили их тела за борт. Моряки попытались вернуться в КНДР, однако одного из них задержали в порту, а двое других смогли сбежать и снова попали на территорию Южной Кореи, где и были задержаны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Двух перебежчиков передали властям КНДР в демилитаризованной зоне

"Принятие их в наше общество могло стать угрозой жизни и безопасности граждан. Такие преступники, согласно международному праву, не могут считаться беженцами", - заявил представитель министерства объединения Республики Корея.

Моряков передали северокорейским властям в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Судьба перебежчиков

Северокорейцы регулярно предпринимают попытки покинуть страну, прежде всего через Китай, который имеет протяженную сухопутную границу с КНДР. Из Китая они часто пытаются сразу уехать в третью страну, чтобы избежать выдачи обратно.

Попытки пересечь границу Северной и Южной Корей в большинстве случаев заканчиваются неудачно. Демилитаризованная зона длиной 238 км и шириной 4 км на границе двух государств - одно из самых тщательно охраняемых мест на планете.

В 2017 году северокорейский военнослужащий совершил удачный побег, перейдя границу прямо в пограничном пункте Пханмунджом. Он подъехал к границе на автомобиле, после чего бросил его и побежал.

За ним погнались пограничники КНДР, открывшие огонь на поражение. Солдат получил ранение и пролежал несколько часов на южнокорейской стороне, после чего его забрали южнокорейские военнослужащие.

По данным южнокорейской стороны, в 2017 году из КНДР в Южную Корею бежало 1128 человек.

Перебежчиков, как правило, допрашивают органы разведки Южной Кореи, и они проводят некоторое время в государственном учреждении для переобучения, прежде чем влиться в общество.