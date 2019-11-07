Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Археологи нашли в могиле одноногий скелет

ДНК-анализ подтвердил, что найденные в Смоленске останки действительно принадлежат ближайшему соратнику Наполеона, погибшему в России в 1812 году. В июле археологи обнаружили одноногий скелет, долгое время находившийся под танцплощадкой в местном парке.

Проведенная во Франции генетическая экспертиза подтвердил, что это кости Шарля-Этьена Гюдена. Генерал Гюден участвовал в русской кампании 1812 года. Ему было 44 года, когда его ранило пушечным ядром во время Смоленского сражения.

Его перевезли в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Генералу ампутировали ногу, но он скончался три дня спустя от гангрены. Сердце генерала вынули и похоронили во Франции.

Скелет знаменитого военачальника обнаружили в июле в деревянном гробу. Группа археологов из Франции и России проводила раскопки в парке на месте построенной в советское время танцплощадки, от которой теперь остался только фундамент.

Российские власти сообщили, что будут готовы передать останки Гюдена Франции, если такой запрос поступит, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если французская сторона обозначит свои намерения, заинтересованность на этот счет, то, конечно, мы будем готовы оказать всяческое содействие", - сказал он.

Что говорят французские археологи?

Поиски останков Гюдена начались в мае. Группу возглавил историк Пьер Малиновский, который заручился поддержкой российских властей.

Он сообщил, что ДНК-тест, проведенный на обнаруженных в России костях, совпал с пробой, взятой у останков Пьера Сезара Гюдена - брата Шарля-Этьена Гюдена, также служившего генералом в наполеоновской армии.

"ДНК совпал на 100%. Сомнений больше не осталось", - сказал Малиновский в интервью радио France Bleu.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На месте могилы в советское время была танцплощадка

Генерал Гюден скончался 22 августа 1812 года, после чего сослуживцы извлекли его сердце, которое было затем доставлено во Францию и похоронено в часовне на парижском кладбище Пер-Лашез.

В поисках останков Гюдена исследователи обратились к мемуарам другого наполеоновского генерала Луи Никола Даву. Именно он был организатором похорон Гюдена и описал место захоронения. Затем они обратились к воспоминаниям другого очевидца, которые помогли найти останки генерала.

Кто такой генерал Гюден?

Шарль-Этьен Гюден родился в 1768 году в аристократической семье и учился в одной военной школе с Наполеоном. Считается, что он был любимым генералом французского императора.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генерал Гюден погиб после попадания пушечного ядра

В честь Гюдена в Версальском дворце установлен его бюст, его имя высечено на Триумфальной арке в Париже, а одна из улиц французской столицы носит его имя.