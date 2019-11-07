Полиция: все погибшие в грузовике в Эссексе были вьетнамцами

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Все 39 человек, обнаруженных в грузовике в английском графстве Эссекс, были вьетнамцами, сообщило министерство общественной безопасности Вьетнама.

По данным вьетнамских властей, погибшие прибыли из города Хайфон, а также из провинций Нгеан, Хатинь, Куанг Бин и Тхыа Тхиен Хуэ.

Одновременно британская полиция сообщила, что специалистам удалось опознать все находившиеся в грузовике тела и оповестить родственников погибших.

"Это важный этап расследования, который позволяет нам работать с вьетнамскими коллегами над тем, чтобы поддержать семьи жертв. Будет правильно, если мы предоставим возможность родственникам справиться с новостью о гибели любимых людей, прежде чем будет озвучена дополнительная информация. Мы мысленно с родными и друзьями тех, чей трагический путь закончился на этой земле", - говорится в заявлении полиции Эссекса.

Полиция Эссекса продолжает расследование происшествия совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью, европейскими и вьетнамискими коллегами, говорится в заявлении.

Фургон-рефрижератор c телами 39 человек был обнаружен в ночь на 23 октября в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс. Среди погибших были 31 мужчина и восемь женщин. Грузовик был доставлен в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

Накануне стало известно, что во Вьетнаме задержан еще один подозреваемый по делу о гибели людей в авторефрижераторе. Задержанный, как считает полиция, может быть причастен к контрабанде людей через Россию.

Всего по подозрению в организации контрабанды людей полиция Вьетнама задержала двух подозреваемых в провинции Хатинь и еще девять человек - в провинции Нгеан.