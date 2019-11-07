В Австрии задержан экс-чиновник минкульта России. Его обвиняют в хищениях при реставрации Эрмитажа

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Борис Мазо возглавлял один из департаментов российского минкульта

В Вене задержан бывший высокопоставленный чиновник министерства культуры России. Одновременно на юге Испании задержаны его бывшая жена и сын, сообщает пресс-служба Национальной полиции Испании.

Имя задержанного испанские правоохранители не сообщают. По данным источника агентства ТАСС, это экс-глава департамента минкульта Борис Мазо, который был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве.

Как сообщил ТАСС адвокат Бориса Мазо Владислав Мусияка, Россия уже более года добивается экстрадиции бывшего чиновника из Австрии. "Вот уже на протяжении года в окружном суде Вены решается вопрос об экстрадиции моего подзащитного из Австрии в Россию. И этот процесс постоянно откладывается", - приводит слова адвоката агентство.

В беседе с РИА Новости Владислав Мусияка пояснил, что экс-чиновник не задержан, а доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены. "По какому поводу - я не знаю", - добавил он.

О задержании бывшего российского чиновника также сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Вены Нина Буссек, однако имя задержанного она не назвала.

В рамках полицейской операции также был задержан испанский адвокат, работавший в Малаге, сообщает испанская полиция.

Все задержанные подозреваются в отмывании денег при покупке элитной недвижимости в Марбелье на сумму в 4 млн евро. Полиция предполагает, что эти средства были добыты преступным путем в России.

Расследование началось в прошлом году после того, как Россия отправила властям Испании запрос на арест и выдачу экс-чиновника. В России он фигурирует в деле о хищении 7,2 млн долларов, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, говорится в сообщении.

Задержанный также проходит по делу о хищении 2,6 млн долларов, предназначенных для реставрации архитектурных памятников в разных городах России (так называемое дело реставраторов).

По данным испанской полиции, семья экс-чиновника живет в Испании с 2015 года, в том же году она приобрела дом в Марбелье, средства на который были перечислены с банковского счета в Швейцарии.

Источник Интерфакса подтвердил, что испанские власти заинтересовались особняком семьи Мазо в Испании.

"На этот дом изначально российским судом был наложен арест в рамках расследования дела о хищении денежных средств при строительстве объекта Эрмитажа. Однако через год обеспечительные меры были сняты, так как суд указал, что этот дом является имуществом третьих лиц, якобы добросовестно им владеющих. После этого в Австрию и Испанию были направлены запросы о проверке имущества и эти страны начали свои проверки", - рассказал он.

Дело о коррупции в Эрмитаже и "дело реставраторов"

В мае 2018 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по обвинению в хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Государственного Эрмитажа.

Следственный комитет России называл в числе других подозреваемых директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики минкультуры Бориса Мазо и руководителя группы компаний "Роспан" Никиту Колесникова (он тоже был задержан).

"По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации", - говорилось в заявлении СКР.

Дело о хищениях при строительстве Эрмитажа стало вторым серьезным обвинением в адрес Пирумова, Мазо и Колесникова.

Ранее - в октябре 2017 года - Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в рамках "дела реставраторов", однако он был сразу освобожден в связи с отбытием срока в СИЗО.

Экс-чиновник признал вину в организации преступной группы с целью хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге и еще нескольких музеев и монастырей.

Согласно материалам дела, чиновники минкульта выстроили схему, в рамках которой тендеры на реставрационные работы с завышенной сметой выигрывали подконтрольные им компании. После этого участники группы подписывали акты о приеме несуществующих работ, а выделенные деньги делили между собой.

Мазо и Колесников также оказались на скамье подсудимых по "делу реставраторов". Мазо признал вину и был освобожден от тюрьмы в связи с отбытием срока. Колесников, который занимался обналичиванием похищенных средств, был приговорен к условному сроку.