"Плохо знаком с уголовным кодексом". Ислам Кадыров объяснил, зачем бил людей током

Правообладатель иллюстрации Denis Abramov Image caption Глава Чечни Рамзан Кадыров и бывший мэр города Грозный Ислам Кадыров

Троюродный племянник главы Чечни Ислам Кадыров был избран мэром Грозного в 2012 году, а в 2015 году возглавлял администрацию главы и правительства Чечни. В этой должности он проработал до 8 июля 2015 года, затем ушел в администрацию главы Чечни. Еще через два года Кадыров получил должность заместителя председателя правительства Чечни.

В ноябре 2017 года Кадырова сняли с должности вице-премьера, с тех пор он нигде не работает. "Новая газета" писала, что Ислам Кадыров мог впасть в немилость после того, как "попался на связях с самыми заклятыми врагами Рамзана - братьями Ямадаевыми".

Видеосюжет, в котором Ислам Кадыров бьет людей электрошокером, был опубликован ЧГТРК "Грозный" 24 октября. Корреспондент рассказал, что таким образом проводилась работа со злостными неплательщиками, мошенниками и распространителями наркотиков и алкоголя.

В одном из эпизодов Кадыров говорит женщине, что она отправляла деньги обвиненному в террористической деятельности Доку Умарову. Та говорит, что не делала этого, на что Ислам Кадыров отвечают, что ей все равно могут предъявить обвинение: "Мы вот так вот и придумываем, что хотим - и отправляем людей к чертям собачьим".

Далее он обращается поочередно к двум женщинам. Он сказал: "Либо я тебя током буду бить и убью, рассказав о тебе всем в мечети". А потом повернулся ко второй и бросил: "Либо тебя".

Через три дня после этого глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с обращением к чеченскому народу, в котором объяснил значение слов "Я тебя убью": "В нашем лексиконе всегда, с детства, было это "я тебя убью, отец тебя убьет, побьет", это так ругаются люди! Для связки слов используется. Если на русском сказать "Я тебя убью" [звучит] более так, как будто действительно убьет... Да не говорим мы в прямом смысле, что убьем!" - сказал глава Чечни, не упоминая при этом своего родственника.

Правообладатель иллюстрации Климентьев Михаил TASS Image caption Президент России Владимир Путин, мэр Грозного Ислам Кадыров и актер Дагун Омаев на церемонии вручения сертификата о присвоении чеченской столице звания "Город воинской славы"

Во время прямого эфира в соцсети Инстаграм Ислам Кадыров объяснил значение своих слов и рассказал о причинах своего поведения. Корреспондент чеченского телеканала спросил у бывшего чиновника, почему он кричал на женщин и угрожал им.

О чувстве вины

"Хочу извиниться за то плохое, что я неосознанно сделал. Есть такая русская пословица: у медали обратная сторона тоже есть. То, что там происходило, не было назло или нарочно. Не было корыстных целей. Не было личных интересов.

Если спросить, виноват ли я, с каким бы мнением это не было сделано, я виноват. Перед народом и в первую очередь перед главой [Чечни].

Когда я эти записи увидел, я их даже не посмотрел. Мне было стыдно перед самим собой. От стыда я уехал в горы, в село своих предков, и там был".

О коррупции

"В тот период, когда я был мэром города, было много реконструкций. Когда людям начали раздавать [бесплатное] жилье, построенное за счет фонда Кадырова, какие-то аферисты начали влезать, сотрудники мэрии, какие-то другие люди.

Людей привезли, их раскрыли. Мы знаем, что это коррупция. Работа аферистов - это в основном коррупция. Обман людей, мошенничество".

О значении слов "Я тебя убью"

"То, что сегодня творится в интернете, в соцсетях, мол, ты убьешь кого-то, током бил, всякие такие разговоры ведутся. Мол, это угроза убийством. Те, у кого есть семья, знает, у кого есть родители, тоже знают. Любые отец и мать своим детям говорят: я тебя убью, я тебе этого не позволю. Ругают. Если члену семьи сказать "я тебя убью", это же не в прямом смысле, не в буквальном. Просто так пугают, чтобы слушался. Так же [и я говорил].

Я плохо знаком с уголовным кодексом, но мы знаем, что на [аферистов] надо заводить уголовное дело. Знаем, что надо сажать тех, кто дал деньги, кто взял. Но если посадить чеченских женщин, еще хуже говорили бы. Говорили бы, что чеченские власти сажают женщин. Чтобы этого не произошло, это моя вина, но я думал, что поступаю как лучше с этими людьми. Если ты в чем-то провинился, ты будешь согласен, чтобы тебя отругали, а потом отпустили домой, чем в тюрьме три или пять лет провести.

Спроси у них, вы рады, что вас поругали и отпустили, или вы обрадовались бы, если вас посадили?

Бил ли током? Не бил, пугал. Если их не остановить испугом… Я много таких случаев видел".

О причинах своего поведения

"Было много моментов, ДТП были, разные случаи были. И не один, не два раза, начиная с 2002 года. Люди говорят - "мне два раза операцию делали, мне три раза делали". А я 29 раз был под наркозом. Я выходил на работу через день после операции там, где нужно было две-три недели лежать в больнице, нужны были реабилитация, лечение. Мы же не роботы. Обезболивал и [работал], чтобы ни на одну минуту не сходить с этого пути, не уйти из команды.

Да, действительно, мне говорили, лечись, пройди реабилитацию, отдохни, съезди на курорт. Но я думал, что я все делаю правильно. В тот момент я думал, что прав, думал, что я хорошо поступаю. Оказывается, нет. Я это сегодня понимаю, осознанно понимаю".