"Флайтшейминг". Авиакомпании против экологических активистов

Правообладатель иллюстрации Peter Macdiarmid Image caption Изменение климата - одна из главных целей протестов в центре Лондона этой осенью

Авиакомпании будут пытаться убедить экологических активистов и своих клиентов в том, что международные перелеты не так уж вредят климату. Поможет ли это в реальности снизить выбросы или приведет только к тому, что билеты станут дороже?

Александр де Жуньяк, глава организации International Air Transport Association (IATA), которая объединяет три сотни авиакомпаний по всему миру, собирается противостоять движению флайт-шейминга. Оно заставляет задуматься, сколько выбросов производит самолет.

Александр де Жуньяк заявил, что IATA организует информационную кампанию. Она призвана противостоять явлению, которое, по словам Жуньяка, "ведет покупателей по ложному пути". Его цитировало агентство Рейтер.

При сгорании авиационного топлива в атмосферу действительно выбрасывается углекислый газ, который обладает парниковым эффектом и постепенно нагревает планету. Подсчитать, какой именно углеродный след оставляет самолет, помогают множество разных онлайн-калькуляторов, один из них доступен на сайте ICAO - международной организации гражданской авиации.

Например, на каждого пассажира рейса Москва - Лондон приходится почти 570 кг выбросов СО2.

Если посмотреть на статистику, то на авиаперелеты приходится лишь около 2% от всех мировых выбросов углекислого газа - это почти в 10 раз меньше, чем производят остальные транспортные средства. Основной же источник СО2 - это теплоэлектростанции, работающие на углеводородном сырье.

Несмотря на то, что часть туристов отказывается от полетов, общее число пассажиров все равно растет. По данным на сайте Европейской Комиссии, к 2020 году общие выбросы от международных перелетов вырастут на 70 процентов по сравнению с 2005 годом. По прогнозу ICAO, к 2050 году они вырастут еще на 300-700 процентов.

То есть общее воздействие от авиаперелетов также будет расти - поэтому проблема, которая порой не выглядит серьезной сейчас, может стать серьезной в будущем.

С чего все началось

Экологические активисты не один десяток лет призывали летать меньше. Так, в 2013 году газета New York Times называли полеты "самым тяжким экологическим грехом".

"Для многих людей, которые живут в Нью-Йорке, не водят машину и живут в квартире, это скорее всего будет с большим отрывом крупнейшая часть их углеродного следа", - говорится в статье.

Журналисты вспоминали лауреата Нобелевской премии Альберта Гора и Ричарда Бренсона, отмечая, что они "заявляют о своей любви к окружающей среде", "рассекая по стране на частном самолете".

Само движение "flygskam" или "flight shame" оформилось в Швеции в 2017 году.

Оно началось с того, что шведский певец Стафан Линдберг объявил о своем решении отказаться от полетов - из-за их экологического вреда. Его поддержали шведский биатлонист Бьорн Ферри, а также оперная певица Малена Ерман - мать экологической активистки Греты Тунберг. По данным газеты Guardian, именно дочь убедила Малену отказаться от полетов.

Тунберг привлекла внимание к отказу от полетов в сентябре этого года. Ее пригласили на саммит ООН в Нью-Йорке, и она не полетела туда, а приплыла на 18-метровой парусной яхте Malizia II на солнечных батареях. Сейчас она ищет похожий способ передвижения, чтобы добраться на климатический саммит в Испании.

Правда, чтобы перегнать яхту обратно в Европу, в Нью-Йорк вылетели два члена экипажа - так что углеродный след это путешествие все равно оставило.

Звезд и известных людей не раз обвиняли в лицемерии именно из-за того, что они сами выбирали перелеты на дальние расстояния.

Так, в августе экологи и защитники окружающей среды критиковали принца Гарри и его жену, Меган Маркл, за полеты на частном самолете. За 11 дней члены королевской семьи четыре раза летали на частном самолете, в том числе в Ниццу, в гости к Элтону Джону.

Певец даже заступился за герцога и герцогиню Сассекских.

"Чтобы поддержать заботу принца Гарри об окружающей среде, мы позаботились, чтобы их полет не привел к загрязнению воздуха углекислым газом. Для этого мы сделали соответствующее пожертвование в организацию Carbon Footprint", - написал в "Твиттере" Элтон Джон.

Такие же обвинения выдвинули за четыре года до этого против актера Леонардо Ди Каприо, с которым Грета Гутенберг недавно встретилась в США.

В 2014 году Ди Каприо был назначен послом мира ООН по проблемам климата. В том же году, как написали СМИ в 2015 со ссылкой на сервис RadarOnline, он шесть раз летал на частном самолете за шесть недель.

Движение против полетов принимает и радикальные формы - в середине октября активисты Extinction Rebellion на несколько часов остановили полеты в аэропорту лондонского Сити. Призер параолимпиады Джеймс Браун залез сверху на самолет, а еще один участник, у которого был билет на рейс, отказывался садиться на свое место.

Мода на путешествия по земле распространилась на обычных - не таких известных - туристов. Их истории можно найти, например, на сайте кампании The Flight Free 2020.

Например, студентка Аби Вайтфиелд рассказывает о том, что отказалась от полевой практики в Марокко, которая была частью ее учебного курса.

"Я сказала куратору своего курса до того, как подала документы на поступление, что я не поеду на полевую практику, потому что для этого надо лететь. Я боялась говорить ему, потому что она была заявлена как обязательная часть курса... Но меня полностью поддержали и спланировали для меня альтернативу", - пишет она.

Доктор Роджер Тайерс, научный сотрудник по социологии окружающей среды в Университете Саутгемптона, рассказал, что проедет по земле из Лондона в Пекин и обратно. Дорога из Европы в Азию в одну сторону занимает две недели.

По данным швейцарского банка UBS, из шести тысяч опрошенных в Соединенном королевстве, США, Франции и Германии 21% сократили число полетов в прошлом году из заботы о климате.

По прогнозу UBS, динамика роста числа пассажиров в будущем может сократиться в два раза, если тенденция продолжится. Сейчас объемы пассажирских перевозок растут в год на четыре-пять процентов, то есть в два раза за 15 лет. Однако, как отмечает UBS, крупные кампании могут спровоцировать изменение полетных привычек в США и Европе.

Шведский оператор аэропортов Swedavia AB назвал споры вокруг изменения климата одной из причин падения внутреннего пассажиропотока в 2018 году на 3 процента. По данным WWF, 23 процента шведов стали меньше летать из-за воздействия на климат.

С 2016 года большинство авиакомпаний обязаны ограничивать выхлопы и хотя бы частично компенсировать парниковый эффект за счет вложения денег в экологические проекты по борьбе с изменением климата. Согласно подсчетам ICAO, с 2020 по 2035 год авиакомпании потратят на эти цели в общей сложности около 40 млрд долларов.

В 2018 году в Швеции ввели экологический налог для авиаторов - со всех рейсов из этой страны взымается от 6 до 39 евро, налог призван минимизировать углеродный след.

Правда, оппозиция критиковала эту норму, утверждая, что лучше бы от компаний требовали увеличить процент используемого биотоплива.

Лейбористская партия Великобритании предлагает вовсе запретить частные самолеты в Соединенном Королевстве с 2025 года - также по экологическим причинам.

Одна из крупнейших европейских авиакомпаний - KLM - использовала идею отказа от перелетов для своего продвижения. В июле этого года компания KLM запустила рекламную кампанию с лозунгом "летайте ответственно".

"Когда мы начинали 100 лет назад, нашей главной заботой была безопасность. Мы не знали о нашем воздействии на окружающую среду", - говорилось в открытом письме директора авиакомпании.

На странице кампании KLM называет самым эффективным методом повлиять на изменение климата использование биотоплива. В этом году KLM заявила, что до 2022 года купит 75 000 тонн биотоплива.

Многие авиакомпании используют программы компенсации, когда пассажир может доплатить за билет - а деньги от этого идут на программы, которые борются с глобальным потеплением. Среди компаний, которые предлагают пассажирам заплатить во время покупки билета за выбросы, крупнейшие авиалинии - в частности, Virgin Atlantic, British Airways, The Emirates и Qantas.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отказавшись от одного перелета через Атлантику, вы поможете сократить парниковые выбросы больше, чем если полностью перейдете на возобновляемые источники энергии

А что в России?

Судя по данным авиакомпаний, летают в России все больше - по данным за девять месяцев 2019 года, пассажирооборот и количество перевезенных пассажиров выросли на 11 и 13 процентов соответственно.

Однако скорее всего большая часть этих полетов приходится на одних и тех же людей - по прошлогодним данным опроса ВЦИОМ, в России хоть раз летали всего 29 процентов населения. При этом, по данным опроса сервиса Ozon.Travel, цена наряду с надежностью авиакомпании - один из главных критериев выбора билета для россиян.

В начале октября в ФАС подсчитали темп роста цен на авиабилеты. Так, за восемь месяцев 2019 года средняя цена на авиабилеты экономкласса на маршрутах внутри России за год выросла на 5,9 процентов.

При этом авиакомпании заявляют об убытках от роста цен на керосин и вряд ли смогут включить в цену билета дополнительные экологические сборы - по словам главы "Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта" в отношении цен на билеты авиаторы уже "уперлись в потолок платежеспособного спроса".

Би-би-си отправил запросы в российские авиакомпании-члены IATA с вопросом о том, хотят ли они поучаствовать в кампании против флайт-шейминга.

Официальный представитель Smartavia рассказал, что авиакомпания собирается присоединиться к кампании IATA.

"Движение flight shaming набирает в мире обороты... Мы видим, что пока интерес к этой теме небольшой, но это не значит, что он не будет возрастать. К этому нужно быть готовыми", - написал официальный представитель Smartavia.