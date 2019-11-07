"НАТО в запредельной коме": Макрон обрушился с критикой на альянс

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что альянс НАТО находится в стадии мозговой смерти, подчеркнув при этом, что причина тому - все меньшая поддержка организации со стороны основного гаранта, а именно США.

В интервью изданию Economist он среди прочего указал на решение Белого дома вывести американские войска из Сирии, не проконсультировавшись с союзниками.

Макрон также усомнился в том, что НАТО сегодня обеспечивает коллективную безопасность для членов альянса.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не согласна со столь категоричным утверждением французского президента.

В декабре НАТО отметит 70-летие создания организации саммитом в Лондоне.

Представители НАТО в ответ на слова Макрона заявили, что альянс крепок, как никогда.

Что еще сказал президент Франции?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Польские танкисты принимают участие в учениях НАТО

"Сейчас мы имеем дело с НАТО, у которого отмер мозг", - сказал он Economist. Он также предупредил входящие в НАТО страны Европы, что они больше не могут рассчитывать, что США придут им на помощь в случае необходимости.

Организация Северо-Атлантического договора (НАТО) была создана в самом начале холодной войны для обеспечения безопасности Западной Европы и Северной Америки.

В пятой статье хартии НАТО говорится, что нападение на одного члена альянса будет считаться нападением на всех остальных его членов.

Однако президент Макрон сказал, что сомневается в реальности этих гарантий.

"Альянс может функционировать лишь в том случае, если его основной гарант воспринимает свою роль серьезно. Я бы сказал, что нам следует пересмотреть функции НАТО в свете неуверенности в том, что касается действий США", - добавил французский президент.

Он призвал Европу смотреть на себя как геополитическую силу, чтобы таким образом самой контролировать свою судьбу.

В последние годы в европейских политических кругах обсуждается идея создания собственной армии Евросоюза.

Почему возникли сомнения о роли НАТО?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Канцлер Германии и генеральный секретарь НАТО не согласны с Макроном

Неожиданное решение президента Дональда Трампа вывести американские войска с северо-востока Сирии оказалось полным сюрпризом для европейских союзников США.

Это решение Трампа позволило Турции, которая также входит в НАТО, начать военную операцию на сирийской стороне их общей границы. Турецкие силы изгнали из этого района курдское ополчение, которые было основным союзником Вашингтона в борьбе с джихадистами ИГ.

Тогда Эммануэль Макрон критиковал НАТО за то, альянс не отреагировал на турецкую военную операцию в Сирии.

Президент Трамп регулярно критикует европейских членов НАТО за то, что те недостаточног тратят на оборону, и слишком зависимы от американской помощи.

Со своей стороны, президент Макрон также продвигает идею необходимости увеличения расходов на оборону.

Реакция на слова Макрона

Ангела Меркель выступила в Берлине, стоя рядом с посетившим столицу Германии генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Макрон, по ее словам, прибег к резким выражениям, которые не отражают ее взглядов на сотрудничество между странами НАТО.

Меркель признала, что перед НАТО стоят определенные проблемы, но добавила, что нет необходимости столь строго судить альянс.

"НАТО остается краеугольным камнем нашей безопасности", - продолжила канцлер.

Йенс Столтенберг сказал, что альянс остается крепким, отметив, что страны Европы уже повышают свои расходы на оборону.

"США укрепляют свое присутствие в Европе, увеличивают свой контингент, проводят больше учений. Мы все работаем вместе, мы укрепляем нашу общую оборону. Любая попытка отдалить нас от Северной Америки лишь ослабит альянс, ослабит саму Европу", - добавил генеральный секретарь.

Со своей стороны, представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова Макрона точным описанием состояния НАТО.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мария Захарова довольна словами Макрона

НАТО больше непригодно?

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

До саммита НАТО осталось всего несколько недель, но слова Макрона дают основания полагать, что эта встреча не будет чрезмерно гармоничной.

Президент Дональд Трамп часто заявляет, что европейские союзники не выполняют взятых на себя обязательств и слишком мало тратят на оборону.

Со своей стороны, Макрон сказал, что Трамп отворачивается от Европы. В связи с турецкой военной операцией в Сирии возникает множество серьезных вопросов, сказал французский президент.

Что произойдет, если правительственные войска Сирии решат дать Турции отпор? Как должны будут реагировать союзники Турции по НАТО?

Создается впечатление, что с точки Макрона альянс в его нынешнем виде может быть больше непригоден.

Речь идет не только о словах и действиях американского президента. Перед НАТО стоит целый ряд угроз, которые разные страны альянса воспринимают по-разному.

А некоторые члены НАТО все меньше придерживаются либеральных демократических ценностей, на которых основан альянс.