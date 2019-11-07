Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" - компанию, строившую Крымский мост. Почему?

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Бизнесмен Аркадий Ротенберг, который находится под западными санкциями, продал компанию "Стройгазмонтаж" - это один из крупнейших подрядчиков "Газпрома". О закрытии сделки сообщил представитель Ротенберга.

Средства, полученные от продажи компании, будут направлены на инвестиции в Россию, пояснил представитель бизнесмена.

Сумма сделки и компания-покупатель не называются. РБК со ссылкой на источники, близкие к подготовке сделки, пишет, что Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" примерно за 75 млрд рублей (1,2 млрд долларов) компании "Газстройпром" - новому единому подрядчику "Газпрома". Такую же оценку приводят "Ведомости".

Русская служба Би-би-си направила "Газпрому" запрос, но ответа пока не получила.

О том, что "Газпром" собирается купить у Ротенберга "Стройгазмонтаж", в конце сентября также сообщали "Ведомости".

Зачем Ротенбергу продавать "Стройгазмонтаж"?

Ротенберг мог продать "Стройгазмонтаж" потому, что прибыльность этого бизнеса несколько снизилась, а он видит более выгодные направления, куда вложить средства, предположил в разговоре с Би-би-си старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

С ним согласен главный директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов. По его словам, таким более выгодным бизнесом могут оказаться компании, связанные со строительством в Москве, например, застройщик "РГ-девелопмент".

"Новых проектов [для "Стройгазмонтажа"] не видно, поэтому если есть возможность продать этот актив за хорошую цену, то почему нет, так как рентабельность и выручка у него будут сокращаться", - добавил он. На этом фоне "вложения в московское строительство и строительство жилых комплексов" выглядят более выгодными, предполагает он.

Ротенберг основал "РГ-Девелопмент" в 2013 году. У компании есть несколько крупных строительных проектов в Москве.

Зачем это "Газпрому"?

"Газпрому", по мнению экспертов, это нужно, чтобы просто самому вести подрядные работы: в этом случае не надо будет делиться прибылью со сторонними компаниями.

"Когда компания сама ведет строительные работы, то она меньше зависит от подрядчиков и, соответственно, может лучше организовывать эти работы для того, чтобы их можно было закончить в срок, лучше их финансировать и оптимизировать расходы", - объясняет Суверов.

О стратегии "Газпрома", описанной Суверовым, ранее сообщали СМИ. Например, издание "Фонтанка" писало со ссылкой на внутренние документы Газпрома, что Газпром формирует систему единого подрядчика - фактически одна компания сможет претендовать на заказы на сумму более чем 1 трлн рублей. Такой компанией и должна была стать дочка газовой корпорации "Газстройпром".

Именно "Газстройпром", по данным СМИ, купила "Стройгазмонтаж". РБК ранее писал, что компания также собирается выкупить и другого крупного подрядчика "Газпрома" - "Стройтранснефтегаз" Геннадия Тимченко.

У "Газстройпрома" непрозрачная система, а одним из ее учредителей является простой московский водитель Сергей Фурин, писала ранее Русская служба Би-би-си.

Откуда взялся "Стройгазмонтаж" и что он строил?

Аркадий Ротенберг создал "Стройгазмонтаж" "в кризис 2008 года, когда все валилось", рассказывал он в интервью Интерфаксу. В этом же интервью он называет компанию "своим детищем".

Основным партнером компании был "Газпром", для которого она осуществляла различные строительные работы - это различные газопроводы, компрессорные станции и другие. Например, компания строила трубопроводы, которые подходят к началу "Северного потока-2".

В 2014 году Ротенберг попал под санкции, а вместе с этим были введены некоторые ограничения на работу "Стройгазмонтажа". В интервью Интерфаксу Ротенберг жаловался, например, на отказ некоторых поставщиков от работы с ним.

"Стройгазмонтаж" участвовал в строительстве Крымского моста, за что в 2018 году против компании были введены новые санкции. Фактически для компании это означает заморозку активов в ЕС.

Еще одним проектом компании могли стать культурные центры - это идея президента Владимира Путина. Такие центры должны быть построены в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерово, сообщала ранее Русская служба Би-би-си. Позже РБК сообщил, что строить культурные центры будет "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко. Тогда издание связывало это с подготовкой к продаже компании.

В прошлом году, по данным СПАРК, "Стройгазмонтаж" получила чистую прибыль почти в 10 млрд рублей.