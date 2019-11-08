Река Дон вышла из берегов. И залила Йоркшир
Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома и провели минувшую ночь в торговом центре Шеффилда из-за сильного наводнения в центре города, вызванного проливными дождями.
От наводнения пострадали многие города графства Йоркшир, расположенного на севере Англии, где из берегов вышла река Дон.
В городе Ротерем пожарным пришлось на лодках спасать людей, оказавшихся отрезанными от суши в торговом центре Parkgate.
Власти выпустили распоряжение об эвакуации жителей нескольких поселков под Донкастером из-за катастрофического паводка.
Многие крупные магистрали закрыты, в частности, между Дерби и Шеффилдом.
На большей части Йоркшира также остановлено железнодорожное сообщение из-за затопления полотна.
"В пятницу утром на нескольких маршрутах по-прежнему не будет сообщения, и на некоторых направлениях эта ситуация сохранится до конца дня", - сообщил представитель компании-оператора Northern.
Как сообщила спасательная бригада Южного Йоркшира, спасатели будут пытаться откачать воду из центра Донкастера помпами.