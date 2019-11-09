Почему японкам запрещают появляться на работе в очках?

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Хэштег "запрет на очки" (#メガネ着用禁止) стал одним из самых популярных на этой неделе в соцсетях в Японии. Речь идет о фактическом запрете на ношение очков, который действует для сотрудниц в ряде компаний.

Дискуссия по поводу сложившейся в Японии практики развернулась в соцсетях после выхода в эфир сюжета телекомпании Nippon TV, в котором рассказывается, что во многих японских компаниях работодатели заставляют сотрудниц отказаться от очков в пользу контактных линз, даже если на ношение последних существуют медицинские противопоказания. По мнению работодателей, сотрудницы в очках кажутся менее женственными и дружелюбными.

Пользователи японских соцсетей возмутились подобной дискриминационной практикой.

"Довольно странно мужчинам разрешать носить очки, а женщинам - нет", - говорит 40-летний ассистент отдела продаж одной из страховых компаний в Токио Банри Янаги.

"Если появление в очках на работе представляет реальную проблему, тогда ношение очков должно быть запрещено для всех - как для женщин, так и для мужчин", - пишет актриса Юми Исикава, которая стала автором петиции против требования для женщин приходить на работу на высоких каблуках. Петиция опубликована на платформе Change.org, к вечеру пятницы ее подписали более 31 тыс. человек.

"Проблема с очками - ровно такая же, как и с высокими каблуками. Это требование касается только женщин", - говорит Юми Исикава.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Петиция Юми Исикавы против требования носить высокие каблуки собрала больше 30 тысяч подписей

Профессор социологии в Киотском университете международных исследований Кумико Немото говорит, что японцы выступают против устаревших правил.

"Причины, по которым, как предполагается, женщины не должны носить очки, на самом деле не имеют никакого смысла. Все дело в гендере. Это [отказ от очков] довольно дискриминационное требование", - говорит Кумико Немото.

По ее словам, требование появляться на работе на каблуках, но без очков является отражением "старого, традиционного японского мышления".

"Это требование никак не связано с качеством работы. Компания хочет, чтобы сотрудницы выглядели женственно - в их понимании это не согласуется с образом тех, кто носит очки", - подчеркивает Кумико Немото.

Сторонники сохранения неформального запрета на очки говорят о том, что очки не сочетаются с традиционной японской одеждой.

Пользовательница "Твиттера" @wine_kimono работает в ресторане и должна носить на работе кимоно. Работодатель сказал ей, что она должна отказаться от очков и носить контактные линзы, так как очки с кимоно смотрятся странно.

"А что будет, если твои очки упадут на еду?", "Это неуважение по отношению к посетителю - смотреть на него через очки", - такими были аргументы работодателя @wine_kimono в пользу отказа от очков.

Противники запрета ответили на это публикацией фотографий известных людей в очках и традиционной японской одежде.

Так, пользователь @zpitschi опубликовал в "Твиттере" фото японской писательницы Уно Тиё в очках, которая при этом одета в кимоно.

В марте этого года в японских соцсетях развернулась кампания против требования к сотрудницам носить макияж в офисе. В начале года пользователей соцсетей возмутило то, что от сотрудниц требуют приходить на работу на высоких каблуках. С подачи Юми Исикавы тогда стал популярным хэштег #KuToo, образованный от слов kutsu (обувь) и kutsuu (боль) - по аналогии с #MeToo.

В июне этого года группа активистов представила правительству петицию с требованием запретить работодателям заставлять сотрудниц приходить на работу на высоких каблуках. Такуми Немото, занимавший тогда пост министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, в ответ заявил, что не видит проблемы.

По его словам, эта практика полностью поддерживается обществом.

"В обществе есть понимание, что [ношение обуви на высоких каблуках] - это необходимое и оправданное требование на работе", - сказал Такуми Немото, которого цитировало агентство Киодо Цусин.

Представитель министерства Рютаро Ямагиси сказал агентству Блумберг, что никакие изменения в правилах, касающихся дресс-кода на работе, ведомство не рассматривало. Также он сказал, что ничего не знает о хэштеге "запрет на очки".