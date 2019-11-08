Правообладатель иллюстрации instagram/sosgepatit28 Image caption К акции родителей присоединились и сочувствующие, в том числе врач-педиатр и по совместительству блогер-стотысячница Светлана Ищенко (слева)

Родители более сотни детей, у которых после лечения в Амурской областной детской клинической больнице выявили гепатит С, требуют у Роспотребнадзора выдать им результаты эпидемиологического расследования - оно должно стать ключевым доказательством в уголовном деле о заражении детей.

Источник Би-би-си в Роспотребнадзоре подтверждает - экспертиза действительно завершена.

Родители детей, у которых после лечения в отделении онкогематологии Амурской областной детской клинической больницы выявили гепатит С, вышли 8 ноября с одиночными пикетами к зданию Роспотребнадзора в Благовещенске. Они требуют обнародовать результаты эпидемиологического расследования по факту заражения их детей. Параллельно они запустили флешмоб в "Инстаграме": "Попова, выдай акт". Он обращен к главе федерального Роспотребнадзора Анне Поповой. Результаты экспертизы, настаивают родители, нужны им для передачи дела в суд.

Расследование заражения онкобольных детей гепатитом С в Благовещенске продолжается уже год. Вирус был выявлен после лечения детей в областной детской больнице. По личным подсчетам родителей, пострадали 159 детей. Би-би-си подробно освещала это дело.

Результаты эпидемиологического расследования, позволяющие проследить путь распространения вируса, - ключевое доказательство в уголовном деле по факту заражения онкобольных детей гепатитом С.

Источник в Роспотребнадзоре, пожелавший остаться анонимным, так как не уполномочен общаться с прессой, подтвердил корреспонденту Би-би-си, что расследование было завершено в начале октября 2019 года. По словам собеседника, версия, что инфекция связана с оказанием медицинской помощи, подтвердилась "бесспорно".

"Коммерсант" еще в апреле 2019 года сообщал, что в качестве основной версии следствие рассматривало именно внутрибольничное инфицирование, которое произошло из-за "использования нестерильных медицинских инструментов" и расходных материалов.

По словам отца Антона Симакова, вышедшего с одиночным пикетом, родители пострадавших детей опасаются, что выдачу акта могут задерживать сознательно, чтобы вышли сроки исковой давности. "Чиновники уходят от ответственности", - гласят плакаты участвующих во флешмобе родителей.

Как ранее стало известно Би-би-си, на протяжении многих лет, минимум с 2012 года, родители пытались обратить внимание областного Роспотребнадзора, властей региона и даже Владимира Путина на то, что у детей, лечившихся от онкологических заболеваний в Амурской областной детской клинической больнице, впоследствии выявляют еще и гепатит С. Представители больницы вину лечебного учреждения неоднократно отрицали.

В сентябре 2019 года амурские власти официально признали, что по состоянию на конец 2018 года число случаев хронического гепатита С среди детей в регионе превышает средние показатели по России почти в семь раз.

Представитель пресс-службы Роспотребнадзора Екатерина Головкова в ответ на вопрос, когда может быть готов акт эпидемиологического расследования и видели ли в ведомстве флешмоб родителей, заявила корреспонденту Би-би-си, что "была бы признательна, если бы ее не использовали в качестве попугая", и что на данный момент информации, которую ведомство готово официально обнародовать, нет.