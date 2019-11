View this post on Instagram

❗Сегодня я, Антон Симаков - отец заражённой в больнице гепатитом "С" шестилетней девочки (всего 159 детей заразили), вышел на одиночный пикет к стенам амурского Роспотребнадзора. ⠀ У нас есть все основания полагать, что глава Роспотребнадзор России Попова Анна Юрьевна сознательно задерживает выдачу акта об эпидемиологическом расследовании ситуации в АОДКБ. Без этого акта дело не передают в суд. ⠀ Уже второй год тянут с этим актом. Видимо цель Поповой максимально протянуть время, чтобы вышли все сроки исковой давности и виновные избежали наказания, в т.ч. и из её ведомства. ⠀ ➡️ Призываю неравнодушных граждан СМИ максимально распространять этот пост и вообще информацию об этом. ⠀ Прошу общественные и государственные структуры оказать содействие и не допустить беззакония. ⠀ #ПОПОВАвыдайАКТ ⠀ Подробности ситуации на @sosgepatit28 #sosгепатит28 #sosgepatit28 #благовещенск