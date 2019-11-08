Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/TASS Image caption Гусейнов не собирается извиняться и говорит, что свою позицию руководству вуза уже пояснил

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике решила, что слова профессора факультета филологии Гасана Гусейнова о "клоачном" русском языке нанесли ущерб репутации вуза. Там считают, что преподавателю нужно извиниться за свои слова, сам филолог с этим категорически не согласен. Вспоминаем, как развивался конфликт.

Согласно протоколу заседания, Гусейнову рекомендовали принести публичные извинения "за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета", а также "дезавуировать данные высказывания". Семеро членов комиссии высказались за такое решение, один - "против".

Ранее для обсуждения высказываний Гусейнова собиралась комиссия из ученого совета факультета гуманитарных наук, но о санкциях по отношению к нему речь не шла, заявил профессор Ян Левченко журналу "DOXA".

Смысл решения этической комиссии оказался не понятен его адресату: профессор в разговоре с изданием "Подъем" заявил, что извиняться не собирается и что уже дал свои разъяснения руководству ВШЭ.

"Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чём суть? О решении комиссии я узнал из СМИ, мне никаких документов не приходило. Я все объяснения по поводу этого поста дал. И писал я как частное лицо", - заявил он изданию.

Гусейнов не ответил на звонки Би-би-си.

Что случилось?

Скандал в соцсетях и множество публикаций в СМИ вызвал опубликованный в конце октября пост Гусейнова, в котором он жаловался на то, что в России нет печатных изданий на других языках, помимо русского.

"В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", - написал он.

По его словам, проблема - в том, что Россия "порядком одичавшая страна".

Гусейнова тут же обвинили в обесценивании русского языка и "русофобии". Пост был удален администрацией "Фейсбука".

После того как публикация вызвала шквал негативных комментариев, профессор пояснил, что охарактеризовал не сам язык, а то, как он используется. "Конечно, я имел в виду не в целом язык. Речь идет о том, как люди пользуются этим языком. Как его используют средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов, которые измываются, глумятся над языком", - сказал он изданию РБК.

Как отреагировали на заявление?

В НИУ ВШЭ сначала указали, что Гусейнов выразил частное мнение, не являющееся позицией вуза.

Однако коллеги его все же пожурили: так, научный руководитель факультета гуманитарных наук ВШЭ Алексей Руткевич назвал заявление "избыточно эмоциональным и односторонним".

Затем ректор Ярослав Кузьминов аккуратно заметил, что не согласен с высказыванием ни по смыслу, ни по форме. Он сказал, что "языковая ситуация" в стране не заслуживает "столь алармистских высказываний".

Кузьминов добавил, что преподаватель университета в соцсетях должен учитывать, как его поведение отразится на репутации коллег. "От преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае", - сказал он.

Декан факультета гуманитарных наук Михаил Бойцов сказал в комментарии РБК, что видит в высказываниях коллеги "не очень удачный подбор слов и контекст, который был неправильно понят СМИ, которые обратили эти его характеристики к русскому языку как таковому, а не к некоторым явлениям, происходящим в современном русском языке".

При этом он уточнил, что видит в них и беспокойство за состояние русского языка.

В одном из интервью Гусейнов пояснил, что предпосылкой к его размышлениям стало беспокойство по поводу исчезновения культуры чтения газет в стране, а также "пренебрежение" к украинскому языку, который, как говорит профессор, считают "бледной тенью русского".

"Никакой деградации русского языка не существует. Есть деградация общества, которое говорит, пишет и думает на этом вот языке", - пояснил он.

Нашлись и те, кто поддержал Гусейнова. Так, филолог и профессор ВШЭ Максим Кронгауз написал, что коллегу "ни в коем случае" нельзя увольнять из ВШЭ, а также "ограничивать выступления профессоров, преподавателей и сотрудников факультета в интернете".

Вскоре после скандала на заседании президентского Совета по русскому языку Владимир Путин заявил об угрозе русскому языку со стороны врагов, в числе которых "пещерные русофобы", "маргиналы" и "агрессивные националисты". Он призвал подготовить единый корпус словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для работы органов власти, школ и СМИ.

Как ВШЭ раньше реагировала на публикации преподавателей?

В 2010 году подобная история уже происходила с ВШЭ, но тогда университет предпочел остаться в стороне от скандала. Профессор философского факультета и член "Единой России" Олег Матвейчев в своем "Живом журнале" раскритиковал присвоенный Transparency International России рейтинг уровня коррупции.

Он утверждал, что этот рейтинг измеряет не реальный уровень коррупции, а лишь степень озабоченности граждан этой проблемой. В комментариях, где развилась дискуссия на эту тему, Матвейчев предложил "намотать на гусеницы танков" критиков власти.

Его поведение осудил однопартиец Борис Грызлов, но в ВШЭ предпочли не комментировать высказывания профессора в блоге.