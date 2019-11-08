Александрийский патриархат признал автокефалию Православной церкви Украины

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Патриарх Феодор II приезжал в Одессу и обещал ПЦУ поддержку на международном уровне

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II признал автокефалию Православной церкви Украины. В пятницу он впервые помянул митрополита Епифания в качестве предстоятеля ПЦУ во время литургии в Каире.

Архиепископ Евстратий на своей странице в соцсети "Фейсбук" опубликовал скриншот документа на греческом языке, в котором говорится, что "после зрелого размышления и множественных молитв" иерархи Александрийского патриархата пришли к решению признать автокефалию Православной церкви Украины и ее предстоятеля.

В РПЦ заявили, что признание Александрийским патриархом автокефалии ПЦУ делает невозможным его поминовение патриархом московским и всея Руси Кириллом.

"Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя "Православной церкви Украины" и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви", - заявил Интерфаксу замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Александрийский патриархат стал второй церковью, которая официально признала автокефальную церковь Украины. Ранее о ее признании объявил глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II.

Александрийский патриархат - автокефальная поместная православная церковь, которая занимает второе место в диптихе православных церквей. Она ведет миссионерскую деятельность в тропической и экваториальной Африке.

Православная церковь Украины получила автокефалию в январе этого года по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Вскоре после этого патриарх Александрийский Феодор II совершил визит в Одессу и пообещал иерархам ПЦУ свою поддержку на международном уровне.

После решения Варфоломея Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

2 ноября РПЦ объявила, что прекратит евхаристическое общение и с главой Элладской церкви. Синод РПЦ обвинил вселенского патриарха Варфоломея в давлении на Элладскую церковь, а Паломнический центр РПЦ обнародовал "черный список" ее епархий.

Как развивался конфликт церквей

Конфликт между православными церквями на Украине продолжается с 1990-х годов из-за того, что в одной стране параллельно существуют несколько крупных православных деноминаций.

После 2014 года церковь Московского патриархата, которая была самой крупной церковью Украины, стала терять свои позиции. УПЦ обвиняли в симпатии к российским политикам и поддержке вооруженных формирований в Донбассе.

Параллельно существовала непризнанная УПЦ Киевского патриархата. В ее главе стоял патриарх Филарет - бывший архиерей РПЦ, который создал на Украине отдельную церковь. РПЦ предала Филарета анафеме и объявила его раскольником.

Из-за событий на востоке Украины все больше общин и священников стали переходить из Московского патриархата в Киевский. В РПЦ эти переходы называют "рейдерскими захватами храмов".

После того, как Киевский патриархат стал набирать влияние на Украине, начались переговоры о том, что украинскому православию нужна автокефалия.

Русская церковь называла создание Православной церкви Украины предвыборным проектом Петра Порошенко из-за того, что именно бывший президент Украины и его сторонники ездили в Константинополь и обсуждали с вселенским патриархом Варфоломеем проект автокефалии.