Суд забрал у полковника ФСБ Черкалина имущество на 6 млрд рублей

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Головинский суд Москвы взыскал в доход государства активы на сумму более 6 млрд рублей с обвиняемого в мошенничестве главы банковского отдела управления "К" ФСБ Кирилла Черкалина и его близких. Таким образом, иск генпрокуратуры был частично удовлетворен.

Полковник Черкалин был задержан в апреле 2019 года сотрудниками Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Полковник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в 850 тысяч долларов США (52 млн рублей).

При этом при обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд рублей (185 млн долларов).

По версии следствия, в 2011 году Черкалин и еще двое полковников ФСБ - Андрей Васильев и Дмитрий Фролов - похитили 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина, вынудив его передать им акции компании "Юрпромконсалтинг".

Как отмечалось в исковом заявлении генпрокуратуры, Черкалин предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход. Ведомство требовало изъять у полковника и его родных в пользу государства около 6,5 млрд рублей.

Ранее полковник сообщил, что согласен отдать государству почти все заявленное по многомиллиардному иску имущество.

Адвокат силовика Владимир Михайлов после оглашения вердикта суда сообщил журналистам, что решение будет обжаловано.

Дамские сумочки и квартиры в Москве

Помимо самого Черкалина ответчиками по процессу стали его отец, 38 лет прослуживший в КГБ и ФСБ, а также мать, младшая сестра, две бывшие жены и другие близкие.

Среди изъятых в доход государства активов Черкалина и его семьи - наручные часы, дамские сумочки, ювелирные украшения, квартиры в Москве, загородные участки, автомобили и наличные деньги.

Отец Черкалина и его сожительница настаивали, что имеющиеся в их собственности три квартиры в Москве, дом на Рублевском шоссе и другое имущество были куплены на наследство и личные заработки.

Родители Кирилла Черкалина также рассказали, что их сын хранил в их квартире 50,5 млн долларов, миллион евро и 15 млн рублей, объясняя это "служебной необходимостью".

Дядя Кирилла Черкалина Александр на суде утверждал, что как минимум 45 млн рублей отцу полковника Владимиру Черкалину подарил дедушка Кирилла Черкалина Иван.

"Отец был до последнего дня жизни был активным. Он уволился из армии и начал проживать в Белгороде с 1984 года. Работал в гражданской обороне. У него там были знакомые. В 1990-е отец работал на трех-четырех работах. Каких, не знаю. Стаж рабочий больше 60 лет. Да, я считаю, что он мог заработать такие деньги", - сказал Александр Черкалин.

Изъятые у Черкалина при обыске 12 млрд рублей - это абсолютный рекорд срели всех среди российских госслужащих, обвиненных в коррупции.

До этого рекорд принадлежал полковнику МВД Дмитрию Захарченко, при обысках у которого было изъято около 9 млрд рублей. Один из адвокатов Захарченко пытался доказать, что деньги заработал отец полковника на криптовалютах.