Мормоны Мексики хоронят женщин и детей, расстрелянных наркокартелями

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Члены мормонской общины несут гробы Доны Лэнгфорд и ее детей - 11-летнего Тревора и 2-летнего Рогана

Сотни человек собрались на похороны жертв массового расстрела, устроенного, предположительно, наркокарателями на севере Мексики. В пятницу в поселении Ла-Мора в штате Сонора похоронили троих из девяти погибших - 43-летнюю Дону Лэнгфорд и ее двоих сыновей - 11-летнего Тревора и 2-летнего Рогана. Остальных похоронят чуть позже.

Три женщины и шестеро детей погибли в минувший вторник в результате нападения на их автомобили, направлявшиеся из штата Сонора в штат Чиуауа.

Разгневанные родственники требуют от властей Мексики принять предложение Дональда Трампа стереть с лица земли наркокартели, держащие в страхе всю страну.

"Я действительно думаю, что картели в Мексике перешли на другой уровень варварства, они такие же или даже хуже, чем ИГ ("Исламское государство" - террористическая группировка, запрещеннная в России и других странах - Би-би-си)", - цитирует агентство Рейтер 65-летнюю Розу ЛеБарон, потерявшую в результате нападения двоюродных сестер, племянников и племянниц.

Все жертвы нападения - американцы по происхождению и члены мормонской общины ЛеБарон, обосновавшейся на территории Мексики еще в конце XIX века.

Сразу после трагедии Дональд Трамп предложил правительству Мексики помощь США в борьбе с вооруженными группировками, однако президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор ответил, что правительтво страны само займется вопросами правосудия.

Похороны под усиленной охраной

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мормоны считают, что на членов общины напали не по ошибке, как считают власти Мексики. Они говорят, что им угрожали и раньше, и требуют защиты

Въезд в поселение Ла-Мора во время похорон охранялся мексиканскими военными, на церемонию прибыли десятки автомобилей с американскими номерами.

По предварительной версии мексиканских властей, женщины и дети стали случайными жертвами разборок между двумя крупнейшими наркокартелями страны. Члены одной группировки якобы приняли автомобили за колонну, принадлежащую противоборствующей стороне.

Однако родственники погибших склонны считать, что нападение было умышленным, так как члены мормонской общины ранее получали угрозы, а один из них некоторое время назад был забит до смерти.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На похороны в Ла-Мора приехали около 500 человек

На похороны в Ла-Мора приехали около 500 человек. Они выстроились в длинную очередь, и каждый прошел мимо гробов, выставленных под белыми навесами. Некоторые пели псалмы.

Затем Дона Лэнгфорд и ее сыновья были похоронены в одной могиле, выкопанной членами общины.

"Мы пришли почтить их память и попытаться понять, что происходит", - сказал один из старейшин клана ЛеБарон - Алекс.

На похоронах также присутствовала губернатор штата Сонора Клаудия Павлович Ареллано.

Кто погиб и кто выжил?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Автомобиль, в котором находились люди, выгорел почти дотла. На место трагедии прибыли родственники жертв

Все погибшие принадлежат к трем семьям, входящим в состав общины, - Лэнгфордам, Миллерам и ЛеБаронам.

В минувший понедельник утром три женщины и их 14 детей на трех автомобилях отправились из поселения Ла-Мора в штате Сонора в другое мормонское поселение ЛеБарон в соседнем штате Чиуауа.

На разных отрезках пути, в нескольких километрах друг от друга, автомобили попали в засаду.

Правообладатель иллюстрации CBS news Image caption Это 30-летняя Мария-Ронита Миллер с мужем и детьми - восьмимесячными близнецами Тайтусом и Тианой, 12-летним Говардом Миллером и 10-летней Кристал Миллер. Мария-Ронита и дети погибли в автомобиле, который взорвался после того, как его обстреляли

30-летняя Мария-Ронита Миллер, ее восьмимесячные близнецы Тайтус и Тиана, 12-летний Говард Миллер,10-летняя Кристал Миллер, а также 31-летняя Кристина Лэнгфорд-Джонсон будут похоронены в ближайшие дни.

Еще восемь детей выжили в результате обстрела, но пять из них получили пулевые ранения: 8-летний Коди в челюсть и ногу, 14-летний Кайл в ногу, 4-летний Сандер - в спину и девятимесячный Брикстон - в грудь.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кристина Лэнгфорд-Джонсон успела поставить детское кресло с семимесячной Фейт на пол автомобиля, после чего вышла из него с поднятыми руками и была убита в упор

Раненые дети доставлены в больницу американского города Финикс в штате Техас. Всех их, а также не пострадавшую 9-летнюю Маккензи спас, накрыв ветками, 13-летний Девин, после чего прошел более 20 километров, чтобы позвать на помощь.

Самая маленькая участница трагедии, семимесячная Фейт, выжила благодаря тому, что ее мать Кристина Лэнгфорд-Джонсон успела поставить детское кресло на дно автомобиля.