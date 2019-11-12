"Просто хохот". Российские бизнесмены комментируют обвинения в спонсировании брексита

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Двое российских бизнесменов, которые, по утверждению Sunday Times, упомянуты в парламентском докладе о возможном вмешательстве России в британскую политику, рассказали Би-би-си о своем отношении к такому расследованию.

Александр Лебедев раскритиковал британскую газету, а Александр Темерко назвал публикацию списка бизнесменов "проявлением национализма".

Что говорят фигуранты списка?

Sunday Times утверждает, что в докладе упоминаются девять российских бизнесменов. Издание называет имена только троих. Русская служба Би-би-си поговорила с двумя из них.

Александр Лебедев - владелец британских газет Independent и Evening Standard, акционер российской "Новой газеты". Sunday Times акцентирует внимание на том, что в советское время Лебедев служил в КГБ, а сын Лебедева даже приглашал Бориса Джонсона на вечеринку.

"Просто хохот, - прокомментировал Лебедев Русской службе Би-би-си. - Думаю, так же Дональд Трамп смеялся по поводу так называемого "досье Стила". Худший опыт российской журналистики становится стандартом репортажей крупных западных газет".

В своем "Твиттере" Лебедев опубликовал фрагмент из фильма "Собачье сердце" с фразой: "Не читайте до обеда советских газет". И добавил: "Похоже, некоторые английские газеты до обеда тоже читать вредно".

Александр Темерко - еще один бизнесмен, упомянутый в докладе, - при Борисе Ельцине входил в состав государственной комиссии по созданию министерства обороны, армии и флота России, а в 2000 году перешел в "Юкос" и стал работать вместе с Михаилом Ходорковским, будучи членом совета директоров компании. После возбуждения дела против Михаила Ходорковского Темерко уехал из России, где был обвинен в мошенничестве. В Британии занимается бизнесом.

"В Англии появляется национализм. И эти списки бизнесменов, которые мы сейчас обсуждаем, - часть британского национализма", - сказал Темерко в разговоре с Би-би-си.

Он не скрывает своих приятельских отношений с Борисом Джонсоном. Кроме того, он не просто финансово поддерживает консерваторов, но и является членом партии и активно участвует в ее жизни. В разговоре с Би-би-си Темерко признается, что он одновременно и бизнесмен, и политик, который считает Британию своим домом.

Что случилось с докладом?

Комитет по разведке и безопасности британского парламента много месяцев готовил свой доклад о вмешательстве России в референдум о выходе Британии из Евросоюза и в выборы 2017 года.

Остальные парламентарии с нетерпением ждали выхода доклада - особенно перед предстоящими 12 декабря досрочными выборами: считалось, что содержащиеся в докладе выводы помогут избирателям принять осознанное решение.

Но доклад так и не был опубликован. Депутаты утверждают, что виновато правительство во главе с Борисом Джонсоном. Именно Джонсон должен был оценить, не содержатся ли в докладе сведения, которые могут помешать работе британской разведки. Обычно, говорят эксперты, этот процесс длится около десяти рабочих дней, но в этом случае он затянулся.

В итоге правительство отложило публикацию доклада: документ не будет опубликован раньше выборов. Многие депутаты Лейбористской партии назвали это решение политически мотивированным.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Александр Темерко сказал, что выступает за публикацию доклада и не знает, почему правительство решило перенести обнародование.

Так о чем этот доклад?

Никто точно не знает. Доклад называется просто: "Россия". Его авторы не давали комментариев о сути доклада.

И хотя в нем могут быть свидетельства отдельных попыток, члены правительства уже заявили, что никаких фактов, доказывающих успешное российское вмешательство в британские выборы вообще и референдум по брекситу в частности, не обнаружено.

Media playback is unsupported on your device Билл Браудер о российском вмешательстве в дела Британии

В воскресенье, 10 ноября, газета Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что в докладе фигурируют имена девяти российских бизнесменов, являющихся донорами Консервативной партии.

Издание при этом не утверждало, что факт пожертвований российскими бизнесменами денег консерваторам приводится в докладе как некое доказательство. Газета не уточнила, в каком контексте эти фамилии фигурируют в докладе.

Могут ли россияне быть донорами британской партии?

Короткий ответ звучит так: если человек зарегистрирован как избиратель в Британии, то да.

То есть британские партии могут принимать пожертвования от граждан Великобритании, Ирландии. А это значит, что, имея только российский паспорт, нельзя стать донором британской партии. Полный список тех, кто может жертвовать деньги, есть на сайте избирательной комиссии.

"В этой стране существуют строгие законы о пожертвованиях политическим партиям, - говорил британский политик Крис Грэйлинг, бывший министром в правительстве Терезы Мэй. - Пожертвования должны делаться гражданами Британии или британским бизнесом. Реальность такова, что вы не можете принимать деньги от людей, которые не являются гражданами Великобритании".

Кроме того, список доноров парламентских партий не держится в секрете: все имена и названия компаний, а также перечисленные ими суммы, публикуются на официальном сайте избирательной комиссии.

Впрочем, строгое законодательство не защищает британские партии от обвинений в попытках получения незаконного финансирования.