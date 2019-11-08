Суд в Гааге решил рассмотреть иск Украины против России. Москва была против

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Украина в своем иске обвиняет Россию в поддержке "вооруженных групп, совершающих акты терроризма". Россия отвечает, что доказательств ее причастности к перечисленным в иске событиям нет

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по иску, в котором Украина обвиняет Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В иске, поданном в январе 2017 года, Украина просит у суда, в частности, обязать Россию прекратить поддерживать "вооруженные группы, совершающие акты терроризма в Украине", компенсировать убытки, связанные с катастрофой МН17 и целым рядом "террористических актов", в причастности к которым Киев обвиняет Москву, а также гарантировать полную защиту всех этнических групп в Крыму.

Представители России пытались доказать, что суд не имеет юрисдикции рассматривать этот иск.

"Мы победили!", - написала в своем "Фейсбуке" замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая возглавляет украинскую делегацию в Гааге.

"Это революционная победа. С невероятным преимуществом по голосам. Суду над Россией быть", - написал торговый представитель Украины Тарас Качка, который также входил в украинскую делегацию.

Решение суда рассматривать иск Украины не означает, что суд признал Россию виновной в нарушениях, в которых обвиняет ее Киев: этот вопрос будет изучаться во время рассмотрения этого дела по сути.

Ожидается, что окончательное решение в суде в Гааге будет объявлено через несколько лет.

Две конвенции

Министерство иностранных дел Украины подало иск в Международный суд ООН в Гааге против России еще в январе 2017 года.

Киев обвинил Москву в "совершении актов терроризма и дискриминации в ходе незаконной агрессии против Украины".

Этот иск стал первым прецедентом, когда суду ООН приходится иметь дело с обвинениями отдельного государства в поддержке терроризма.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Украинскую делегацию в Гааге возглавляет замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

В январе 2017 года Украина передала в Международный суд ООН обвинительный протокол, в котором обвинила Россию в совершении террористических актов и нарушении прав человека в Крыму.

Украинские представители заявили, что Москва оказывает поддержку незаконным вооруженным формированиям на востоке Украины и просили суд признать ответственность России "за террористические акты, совершенные в Украине ее ставленниками".

В украинском иске в этом контексте упоминаются катастрофа рейса МН17 в июле 2014 года, обстрелы мирных жителей в Волновахе, Мариуполе и Краматорске, а также взрывы в Харькове зимой 2015 года.

Кроме того, Украина заявила, что Москва ведет в аннексированном ею Крыму "целенаправленную кампанию культурной зачистки" относительно крымскотатарской и украинской общин.

Киев просил у суда, в частности, обязать Россию:

- немедленно отказаться от любой поддержки "вооруженных групп, совершающих акты терроризма в Украине";

- принять меры для вывоза всего вооружения, ранее предоставленного этим группам;

- начать уголовное преследование лиц, причастных к "финансированию терроризма": в этом контексте упоминаются Сергей Шойгу, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Геннадий Зюганов;

- полностью компенсировать убытки, связанные с катастрофой МН17, а также "всеми прочими террористическими актами", в причастности к которым Киев обвиняет Москву.

В "крымской части" иска речь идет о том, что Россия должна гарантировать полную защиту всех этнических групп в "оккупированном Крыму": возобновить работу украинских и крымскотатарских СМИ, прекратить безосновательные обыски и аресты крымских татар, расследовать исчезновения активистов и немедленно возобновить права меджлиса крымскотатарского народа, деятельность которого запрещена на территории РФ.

В марте 2017 года на устных слушаниях по этому делу Украина попросила суд незамедлительно ввести внушительный перечень временных ограничительных мер, которые, как утверждают в Киеве, позволили бы должным образом защитить гражданское население.

В апреле того же года суд отверг большую часть просьб украинской стороны, но все же обязал Россию обеспечить права крымских татар, разрешить деятельность меджлиса и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Правообладатель иллюстрации Elena Zerkal Image caption Елена зеркаль выложила в "Фейсбук" фотографию решения суда

Россия не выполнила это предписание, а в июне этого года советник главы украинского МИД Тарас Качка заявил Украинской службе Би-би-си, что Москва фактически не предоставляет суду ответов на запросы относительно выполнения предписания.

"Они просто рассказывают, как в Крыму хорошо живется и крымским татарам и вообще", - сказал он.

90 кг меморандума

В июне 2018 года Украина подала в Международный суд ООН свой меморандум по этому иску.

"Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах", - описывал тогда этот меморандум министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В сентябре прошлого года российская сторона заявила суду об отсутствии у него юрисдикции по иску Украины.

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Российские представители указывали, что их визави неверно интерпретируют понятие терроризма в своем исковом заявлении, а доказательств причастности России к событиям, упоминаемым в иске, не существует.

Отдельно в поданном российскими представителями документе подчеркивается, что Украина не предприняла достаточных попыток решить спор с Россией в досудебном порядке.

Это обстоятельство заставило киевских наблюдателей вспомнить о похожем прецеденте: после российского вторжения в Абхазию и Южную Осетию Грузия подала против нее иск в этот же Международный иск ООН, обвиняя в нарушении Москвой конвенции о запрете расовой дискриминации.

Россия в ответ заявила, что Тбилиси не провел с ней консультации о возможности мирного решения спора, поэтому суд не имеет юрисдикции рассматривать этот иск. Международный суд ООН согласился с этими доводами.

Представители официального Киева, в свою очередь, заявляли, что "сложный, утомительный, неприятный" процесс досудебных консультаций с Москвой длился около двух лет, и повторения грузинского опыта ждать не стоит.

Относительно крымской части украинского иска представители России утверждают, что главной целью Украины является не обсуждение вопросов расовой дискриминации в Крыму, а оспаривание самого статуса полуострова.

Украина не признает аннексии Крыма Россией и продолжает считать полуостров частью своей территории.

Устные дебаты по вопросу юрисдикции суда состоялись в июне этого года и, судя по стенограммам дискуссий, прошли в напряженной атмосфере.

"Недавняя смена руководства Украины наглядно показывает, что украинский народ отверг политику прежней украинской власти, инициировавшей это разбирательство. Мы надеемся, что эта смена будет способствовать диалогу и разрешению разногласий между нашими двумя странами", - заявил тогда в ходе слушаний представитель российской стороне в суде Дмитрий Лобач.

"Мы шокированы тем, что представитель РФ перед мировым судом комментирует внутренние дела моей страны. Я могу понять, что Россия может быть обескураженной мирной передачей власти и свободными выборами. Меня, в свою очередь, запутывает позиция Росии. В понедельник Россия обвинила нас в "насильственном перевороте". Вчера она попыталась использовать против нас наши выборы. Позвольте мне объяснить сомневающимся: я нахожусь здесь по указанию президента Украины (Зеленского) с четким мандатом защищать интересы Украины и добиваться справедливости для ее народа", - возразила ему представительница Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Что дальше?

После оглашенного в пятницу решения о рассмотрении иска Международный суд ООН приступит к рассмотрению иска Украины против России по существу. Ожидается, что этот процесс может затянуться на несколько лет.

Вердикт Международного суда ООН является окончательным и не подлежит обжалованию. Однако на деле у суда нет никаких возможностей добиться исполнения принятых им решений, особенно если учесть, что речь идет о государстве - постоянном члене Совета безопасности ООН, имеющем право вето в этом органе.

Еще в самом начале разбирательства в Киеве допускали, что Россия в случае принятия судом невыгодного для себя решения может отказаться от его выполнения. Украинские эксперты напоминали: в 2015 году Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым Конституционный суд РФ может признавать решения международных судов неисполнимыми, если они противоречат Конституции России.

Впрочем, в марте 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация признает будущее судебное решение.

"Российская сторона является участником этого процесса. То есть если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства", - сказал он тогда.