Госсекретарь США Майк Помпео обрушился с обвинениями на Россию и Китай
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай представляют угрозу, и призвал НАТО повзрослеть и начать противостоять проблемам.
Выступая в Берлине, Помпео сказал, что методы, который использует Китай для подавления людей, покажутся ужасающе знакомыми для жителей Восточной Германии.
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Также Помпео обвинил Россию во вторжении в соседние страны и подавлении инакомыслия.
Госсекретарь высмеял слова президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что НАТО находится в стадии мозговой смерти.
"Альянсу 70 лет, и ему необходимо расти и меняться. Ему нужно противостоять сегодняшним реалиям и проблемам. Если страны считают, что их безопасность выиграет, если они не будут предоставлять НАТО необходимые средства, если они не будут выполнять свои обязательства, то НАТО рискует оказаться неэффективным и устаревшим", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял европейских членов НАТО в недостаточном финансировании своих военных нужд и чрезмерном уповании на США в обеспечении своей защиты.
В декабре в Лондоне пройдет саммит, посвященный 70-летию НАТО.
Что еще сказал Помпео?
Госсекретарь выступал в Берлине за день до 30-й годовщины падения Берлинской стены. Помпео сказал, что после того события Запад сбился с пути.
Он отметил, что США и их союзники должны защищать то, что было завоевано с таким трудом в 1989 году, и осознавать, что они конкурируют с несвободными странами в вопросе ценностей.
"Мы считали, что можем переместить наши ресурсы с военных союзов, с наших вооруженных сил. Мы ошибались", - сказал он.
"Сегодня Россия, управляемая бывшим сотрудником КГБ, работавшим в Дрездене, вторгается к своим соседям и уничтожает политических оппонентов", - добавил он.
Анализ
Обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус
Вспоминая в Берлине об окончании первой холодной войны, госсекретарь Майк Помпео, похоже, объявил о начале второй.
Противопоставляя конкуренцию в вопросе ценностей свободных стран, с одной стороны, и России и Китая - с другой, он говорил об идеологической борьбе.
Он полностью отверг идею о том, что Москва является партнером Запада. Очевидно, что Помпео использовал свое выступление как боевой клич Западу. Он говорил воинственным языком, но у многих может возникнуть вопрос: каких именно взглядов придерживаются США?
Дональд Трамп, как кажется, настроен более благожелательно к Москве и, похоже, на разделяет принципиального подхода, который огласил госсекретарь о сложившейся ситуации в отношениях Москвой и Пекина с Западом.
Очевидно, что даже не все союзники Вашингтона полностью разделяют пронзительные выводы Помпео, и Москва с Пекином ждут не дождутся, чтобы извлечь выгоду из этой разобщенности.
Между тем Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность посетить парад Победы в Москве в 2020 году. С таким предложением к нему обратился Владимир Путин.
Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая в формировании нового видения авторитаризма и предостерег генманские власти от сотрудничества с китайской компанией Huawei в создании мобильной сети пятого поколения 5G.
Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, в свою очередь, обвинил Помпео в идеологической предвзятости и ментальности времен холодной войны.
"Попытки отделить китайский народ от Коммунистической партии Китая - это провокация против всего китайского народа, и они обречены на провал", - сказал он.